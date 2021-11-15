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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الجواز حلو .. فستان زفاف الراقصة دينا يثير الجدل

دينا
دينا

أثارت الفنانة دينا حالة من الجدل الواسع بعد نشرها صور لها بفستان الزفاف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام واكتفت دينا بالتعليق قائلة : مفيش أحلي من الجواز. 

وبهذه العبارة الغامضة كانت سببا في كثير من الأقاويل حول دينا وهل بالفعل تزوجت أم أنه مجرد مشهد من مسلسلها الجديد السيدة زينب وهو ما تفاعل معه متابعيها. 

نجوم الفن يباركونها.. دينا تثير الجدل بفستان الزفاف

هل هو عمل فني جديد

دينا نشرت 4 صور لها بفستان زفاف نصفه الأسفل عبارة عن شورت قصير، مع طرحة بيضاء وباقة من الزهور، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع انستغرام قائلة: مافيش أحلى من الجواز، مع أيقونات لعريس وعروسة وخاتم الزواج، وجاءت التعليقات في البداية مرجحة أن الصورة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "السيدة زينب"، ولكن دينا تلقت التهاني من صديقاتها التونسية لطيفة التي علقت قائلة: الف مبرووووووك يا حبيبة قلبى.

ويُعرض حاليا للنجمة دينا مسلسل "السيدة زينب" يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والنجم محمود عبد المغنى، ورانيا منصور، وليلى عز العرب، وأحمد وفيق، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأشرف عبد الغفور، وحسام داغر وآخرين، وهو إنتاج شركة M.G.R للإنتاج الفنى لمالكها المنتج ممدوح شاهين، ومن سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

الفنانة دينا انستجرام الراقصة دينا زواج الفنانة دينا

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نجوم الفن يباركونها.. دينا تثير الجدل بفستان الزفاف

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