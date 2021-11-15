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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 15-11-2021

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 15-11-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 15 نوفمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:
 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.8953 جنيه، والبيع 18.0428 جنيه.

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أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-11-2021

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.9764 جنيه، والبيع 21.153 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.4562 جنيه، والبيع 12.5578 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.4061 جنيه، والبيع 2.4263 جنيه.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم


وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7982 جنيه، والبيع 1.8127 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7839 جنيه، والبيع 1.7999 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.976 جنيه، والبيع 17.131 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.7145 جنيه، والبيع 13.8349 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.4516 جنيه، والبيع 11.5595 جنيه.

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