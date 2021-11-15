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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولفو P1800 تفوز في مسابقة أساطير هوت ويلز

فولفو
فولفو

فازت سيارة فولفو P1800 من إنتاج 1969، في مسابقة أساطير هوت ويلز، Hot wheels المتخصصة في تصنيع نماذج صغيرة من السيارات بدقة عالية.

 

وفقا لموقع "كار آند دريفر" المتخصص في السيارات، مسابقة أساطير هوت وويلز، التي بدأت لأول مرة في 2018، انطلقت في مارس الماضي، في دورتها الرابعة لتجوب 14 دولة حول العالم، لإيجاد السيارة ذات المواصفات المثالية لضمها إلى مجموعة سياراتها الصغيرة، وعمل نسخة مصغرة منها، وعلى موقعها الرسمي بالإنترنت أتاحت لمن لديه سيارة يرى أنها فريدة من نوعها أن يراسل الشركة ويرسل صورتها لتشارك في دورة السباقات المختلفة وتدخل في دائرة التنافس بين الطرز المختلفة.

 

وجاءت شروط هوت ويلز متمثلة في 3 صفات رئيسية، الأصالة والإبداع وما أسمته "روح الجراج"، واعترفت الشركة صانعة الألعاب بأن الزاوية الإبداعية قد تكون الأكثر صعوبة في إيجادها، وكتبت في منشور على موقعها الرسمي: "لقد صنعنا عشرات الآلاف من موديلات السيارات المميزة على مدار الخمسين عامًا الماضية، لذلك نحن نبحث عن تصميمات لم يسبق لها مثيل ومميزة عن البقية"، السيارة الفائزة سيتم تصنيع نسخة طبق الأصل منها وبيعها للأطفال.

 

أقيمت الفعاليات النهائية وإعلان السيارة الفائزة بجراج جاي لينو، بكاليفورنيا، بحضور مصممين من هوت ويلز ومصممين من شكرات السيارات أبرزهم  هنريك فيسكر وماد مايك.

 

شهدت المرحلة الأخيرة منافسة محتدمة بين 10 طرازات مختلفة من السيارات، من أبرزها بورشه باجا 911 من إنتاج 1991 بكاليفورنيا، ومرسيدس بنز 250S من إنتاج 1968 مشاركة من كندا، وفولكس فاجن بيتل إنتاج 1990 مشاركة من المكسيك، ودايهاتسو ميرا إنتاج 1986 من ماليزيا.

فولفو Hot Wheels هوت ويلز بورشه مرسيدس فولكس فاجن دايهاتسو

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فولفو P1800 تفوز في مسابقة أساطير هوت ويلز

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