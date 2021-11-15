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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقباط يحتفلون بالليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر ..شاهد

الأقباط يحتفلون بالليلة
الأقباط يحتفلون بالليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس بالرز

أحتفل الأقباط الأرثوذكس في محافظة الأقصر، اليوم الأثنين، بفعاليات الليلة الختامية للإحتفال السنوي لدير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات، الذى يقام كل عام في الفترة من 10 نوفمبر حتي 16 نوفمبر، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة، بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" في فلسطين، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

 

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وشهدت فعاليات الأحتفال طوال فترة الإحتفال السابقة، تقديم الترانيم والأناشيد والعظات اليومية للاباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة داخل الدير، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة من رجال مديرية أمن الأقصر والحماية المدنية لتحقيق أفضل خدمات لتأمين المحتفلين بإحتفال الدير السنوي، والذي يشرف علي الإحتفالات والزفة التى تخرج يومياً من الدير وتجوب المنطقة المحيطة به كل من نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص وتوابعها، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

 

وحرص الزوار على حضور زفة أيقونة الشهيد العظيم مارجرجس، حيث طاف عدد من الشمامسة أرجاء الكنيسة الأثرية والساحة الخارجية للدير، حاملين الشموع والصلبان وأيقونة الشهيد مارجرجس الروماني، ومن خلفهم الأباء الأساقفة والآباء الكهنة خلف الأيقونات مباشرة مصطفين فى صفين، وسط أصوات التراتيل والتماجيد وفرحة عارمة من الشعب القبطي الذي تهافت لأخذ البركة من أيقونة مارجرجس .

 

وفي نفس السياق، كثفت قوات الشرطة وخبراء المفرقعات من تواجدهم بمحيط الدير، خلال تشديد إجراءات التفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، وتواجد خدام ومسئولي الأمن بالدير للتعرف على الوافدين لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش، وذلك في إطار خطة تأمين الدير خلال فترة الأحتفال.

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