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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرت  اسعار الذهب في مصر  بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16-11-2021،علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بعد زيادته أمس بمتوسط 3 جنيهات .


وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا 813 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 929 جنيها.


ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 697 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين أعيرة الذهب نحو 542 جنيها .


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6504 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.9 ألف جنيه و كيلو الذهب 929.143 ألف جنيه.


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وبعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر

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