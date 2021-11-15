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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حجج كاذبة.. إيران تطالب بريطانيا بسداد “ديون ضخمة”

بريطانيا
بريطانيا

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، لندن إلى سداد ديونها لـ إيران اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة لم تعد قادرة على تقديم حجج كاذبة لتأخير السداد المتعلق بشراء دبابات بريطانية في السبعينيات.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده للصحفيين، إن طهران حثت مرة أخرى المملكة المتحدة علي دفع 400 مليون جنيه إسترليني تدين بها لـ إيران.

 

وقال خطيب زاده، إن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري خالف الموضوع خلال زيارة إلى لندن تم خلالها بحث القضايا الثنائية.

 

وقال خطيب زاده، إن الوزير ذكّر لندن بأنه لم يعد بإمكانهم تأجيل سداد الديون بأي ذريعة.

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كما تحدث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيرته البريطانية ليز تروس، يوم الاثنين الماضي، حسبما أفاد خطيب زاده، وطالب بسداد الديون بشكل عاجل.

 

وتدين بريطانيا بحوالي 400 مليون جنيه إسترليني لإيران فيما يتعلق بشراء عام 1971 لـ 1500 دبابة وعربة مصفحة من قبل حكومة محمد رضا بهلوي، الشاه الموالي للغرب الذي حكم البلاد حتى ثورة 1979.

 

وقامت الخدمات العسكرية الدولية المملوكة للدولة في المملكة المتحدة بتسليم 185 دبابة قبل الثورة، ولكن تم إلغاء الاتفاقية بعد الاستيلاء على سفارة الولايات المتحدة وأزمة الرهائن التي ولدت عقودًا من العداء.

 

في حين دعا بعض السياسيين البريطانيين إلى إعادة الأموال إلى إيران، قال آخرون إنه لا يمكن استخدامها كنقطة قوة من قبل إيران للإفراج عن السجناء البريطانيين الأسرى لدى طهران.

 

واقترحت إيران إمكانية الإفراج عن راتكليف، إلى جانب مزدوجي الجنسية الآخرين، إذا دفعت المملكة المتحدة ديونها.

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