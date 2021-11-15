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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال اعتماد السفير الجديد.. أمير قطر يوجه رسالة للرئيس السيسي

جانب من لقاء السفير
جانب من لقاء السفير بأمير قطر

قدم عمرو الشربيني سفير مصر في  قطر اليوم الاثنين، أوراق اعتماده إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر.

 

ونقل سفير مصر، خلال اللقاء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير قطر.

 

ووفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، نقل سفير مصر خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية إلى أمير قطر، موضحاً ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة جديدة في علاقات البلدين وما تعبر عنه من رغبة مشتركة للمُضي قُدماً بتلك العلاقات نحو مزيد من التعاون المشترك على أساس المصالح المتبادلة.

 

من جانبه، طلب أمير قطر نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمناً التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، ونوه باهتمام قطر بتفعيل التعاون مع مصر في كل المجالات والارتقاء بالعلاقات بين البلدين، متمنياً للسفير المصري النجاح في أداء مهامه.

 

وقبل أسبوعين، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمير قطر، على هامش أعمال قمة تغير المناخ في جلاسجو.

ونشر وقتها المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، صورة للقاء ودي بين الرئيس السيسي وتميم على هامش قمة المناخ التي عقدت في جلاسجو.

وعقد الرئيس خلال القمة مجموعة من اللقاءات، مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي، وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال وقتها "راضي" إن  مشاركة الرئيس في قمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور المهم الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار مفاوضات تغير المناخ.

وأوضح أن السيسي سيركز، خلال أعمال القمة، على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام، والإفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلا عن تأكيد ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك تأكيد تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام القادم.

وفي أغسطس الماضي، بحث الرئيس مع  أمير قطر على هامش قمة بغداد تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الملحة.

واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وسبق إن تسلم وزير الخارجية سامح شكري أوراق اعتماد السفير القطري المفوض فوق العادة لدى القاهرة سالم مبارك آل شافي.

عمرو الشربيني سفير مصر في قطر مصر قطر أمير قطر الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ تميم بن حمد آل ثان

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