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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأردنية آلاء أبو فارس تستعد لـ "من هنا إلى هناك"

الأردنية آلاء أبوفارس
الأردنية آلاء أبوفارس

تستعد المخرجة الاردنية أبو فارس، بعرض مسرحي بعنوان "من هنا إلى هناك"، وذلك ضمن فاعليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية، والذى يقام في الفترة من 4 حتى 12 ديسمبر.

مسرحية "من هنا إلى هناك" بطولة محمد عادل، محسن صبره، علياء أحمدي، شكرى حامد، حميد شعلان، إضاءة محمد عاطف، ديكور بسمة علي، إكسسوارات حاتم فودة، تصميم استعراضات حمدي البلشي، تأليف حسام زكريا، ومن إخراج آلاء أبوفارس.

من ناحية أخرى انتهت آلاء أبو فارس، من تصوير فيلمها الجديد "أبواب الغدر"، والمقرر أن تشارك به فى عدد من المهرجان الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتدور أحداث فيلم "أبواب الغدر" فى إطار أكشن رعب، حول عصابة متخصصة فى سرقة المجوهرات تتعرض لأحداث غريبة داخل أحد دور المجوهرات الشهيرة، يتم حبسها فى الداخل من قبل أحد رجال الأمن، وفى سبيل خروجها من حبسها تقوم ببعض التنازلات قبل وصول الشرطة، فهل تنجح العصابة فى الإفلات من مخطط سجنها على يد رجل الأمن؟ هذا ما ستسفر عنه أحداث نهاية الفيلم.

كانت المخرجة آلاء أبوفارس، قد بدأت مشوارها الاحترافي فى الإخراج من خلال مجال التصوير، إلى أن أصبحت أشهر مصورة في الأردن، ثم اتجهت مؤخرًا إلى الإخراج عن طريق تصوير الكليبات الغنائية وبعض العروض المسرحية، بالإضافة إلى تقديمها عددا من الإعلانات التلفزيونية.

الاردنية أبو فارس المخرجة الاردنية أبو فارس مهرجان أيام قرطاج المسرحية من هنا إلى هناك محمد عادل أبواب الغدر

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