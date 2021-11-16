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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

نظرة شاملة عن كيا ستينجر موديل 2021 بالسوق السعودي|صور

نظرة شاملة عن كيا
نظرة شاملة عن كيا ستينجر موديل 2021 بالسوق السعودي

تقدم شركة كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، باقة من الطرازات المختلفة داخل السوق السعودي، ومن بينها النسخة القوية كيا ستينجر موديل 2021، والتي تضم حزمة من التجهيزات الفنية، إلى جانب برامج دعم قائد المركبة، وعناصر الحماية والأمان.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن كيا ستينجر موديل 2021 واسعارها بالسوق السعودي.

محرك السيارة كيا ستينجر موديل 2021

 

دعمت السيارة كيا ستينجر موديل 2021 بمحرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 251 حصانا، وعزم اقصى للدوران 353 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر خلال فترة زمنية تستغرق 6 ثواني.

كما حصلت كيا ستينجر موديل 2021 على محرك آخر سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3300 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 365 حصانا، وعزم اقصى للدوران 510 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 270 كيلومتر في الساعة، مع ناقل حركة يدع السيارة عبر تقنيات الدفع الكلي، مما يجعل السيارة تتسارع من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/الساعة في غضون 4.9 ثانية.

أبعاد السيارة كيا ستينجر موديل 2021

ترتكز السيارة كيا ستينجر موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.905 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 4.830 متر، وبعرض يقدر بـ 1.870 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.400 متر، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 406 لتر.

وسائل الحماية والأمان للسيارة كيا ستينجر موديل 2021

تضم السيارة حزمة من وسائل الحماية ومنها، خاصية التحكم الديناميكي للثبات، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وخاصية التحكم في التسارع، ومنبه النقاط العمياء، وانذار مانع للسرقة، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات والمساعدة عند المنعطفات، ومستشعرات حركة امامية وخلفية، وخاصية متابعة ضغط الإطارات، وكاميرا محيطة، ومنظومة الوسائد الهوائية والستارية للحماية من حالات التصادم.

أسعار السيارة عن كيا ستينجر موديل 2021 بالسوق السعودي

 

الفئة الأولى كيا ستينجر 2021 2.0T 255 PS بسعر 145.420 ريال.

الفئة الثانية كيا ستينجر 2021 3.3T AWD Full Option 370 PS بسعر 187 ألف ريال.

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