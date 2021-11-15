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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسين الجسمى يحيي ليلة رأس السنة فى أبو ظبى

حسين الجسمى
حسين الجسمى

يحيى المطرب حسين الجسمى حفلا غنائيا  فى أبو ظبى يوم 31 ديسمبر المقبل بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة حيث يقدم خلال الحفل باقة من أغنياته الشهيرة.

 

حقق الفنان حسين الجسمي، 15 ملايين و833 ألف مشاهدة - عبر موقع الفيديوهات يوتيوب - بأحدث أغانيه التي تحمل اسم دق القلب، وذلك بعد طرحها يوم 13 أكتوبر الجاري.

 

يأتي ذلك بعدما، دخل الفنان الإماراتي حسين الجسمي قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم، على الموقع العالمي"يوتيوب" بأغنيته الجديدة ذات اللهجة العراقية "دق القلب Dag El Galb"، وحصل على المركز 37، منافساً النجوم العالميين "جاستن بيبر" و "سيا"، إذ حصل "بيبر" بأغنيته الجديدة "Ghost" على مركز الـ41، بينما حصلت "سيا" بأغنيتها "Cheap Thrills" على المركز 54، بينما جاءت المغنية البريطانية "اديل" بأغنيتها "Easy on me" في صدارة القائمة.

 

أغنية دق القلب

يتعاون حسين الجسمي في الأغنية مع الشاعر العراقي رامي العبودي، متضمنة كلمات عاطفية تحمل أحاسيس العاشق الذي يصف عشقه بأسلوب مميز مختلف، وأتقن أداء اللهجة العراقية المحببة لدى الكثير في بلدان الوطن العربي.

 

ويقول في كلماتها:

دماره .. أستاهل دمــاره
خل تحرگني نـاره
خلانـي واگع بالعشگ
وما اطفّيها الجگـاره
إثاره .. حبـه غيـر اثـاره
موّتنـي بسمـاره
لـمّن اشوفه ارتبـك .. وتصعـد الحراره
إلهي ..عبـدك يا إلهي
لافـــــت انتبـاهــي
مو خلقه كاتلنـي كتـل
هنيـال اهلـه وجــاره
إشاره .. لو أشــر بإشاره
اروحلـه طياره
هذا العليه دگ الگلب
ودورت عنـه دواره

 

ويتعاون الجسمي بالأغنية الجديدة "دق القلب" مع الفنان العراقي نور الزين في تلحين الأغنية، ويجدد تعاونه في التوزيع الموسيقي ومكساج وماستر مع الفنان حسام كامل، وقد تميز اللحن والتوزيع باستخدام الآلات الغربية الى جانب الإيقاع الخليجي الممزوج بالعراقي.

 

وطُرحت أغنية "دق القلب" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

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أغنية فتاك 

 

كما حقق الفنان حسين الجسمي 2 مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم فتاك ، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في 29 سبتمبر الماضي.

 

وكان الفنان حسين الجسمي قد طرح أغنية عاطفية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان "فتاك"، وتوزيع المايسترو وليد فايد، وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

حسين الجسمي المطرب حسين الجسمى ليلة رأس السنة أغنية دق القلب اخبار حسين الجسمي

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