بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 5 أشخاص في إنقلاب سيارة ملاكي بدون أرقام بالطريق الدائري بمركز ديروط في أسيوط.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري بجوار محطة بنزين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة ملاكي بدون لوحات.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من " أحمد. م. ش 22 سنة مقيم قرية ببلاو، و" حسام. م " 57 عاما مقيم ديروط، وتم تحويلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، و" محمد. ع. ف " 27 عاما مقيم ديروط، و" رضا. ط. م " 65 عاما مقيم ديروط، و" حسن. م. ز " 65 عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.