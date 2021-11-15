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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق مصطفى لـ صدى البلد: عدم اقتناع كيروش بـ أفشة جريمة

محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة

وصف طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عدم اقتناع البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب، بمحمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، بالجريمة .

واستبعد كيروش، مجدي أفشة من قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا في فترة التوقف الدولية الماضية.

وقال طارق مصطفى في ندوة نظمها موقع “ صدى البلد”:"عدم اقتناع كيروش بأفشة جريمة، أفشة لاعب جيد ويتمتع بإمكانيات عالية ظهرت معنا أثناء تواجدنا في المنتخب، وظهرت أرقامه وإمكانياته، كان اللاعب صاحب الأرقام الأفضل في القائمة."

وأضاف:"إن لم يقتنع كيروش بإمكانيات أفشة كصانع ألعاب، فمن الأفضل ألا يتم ضمه للمنتخب، لأن وضع أفشة في مركزي الجناحين ليس الخيار الأفضل، كل مدرب له فلسفته، اندهشت من استبعاده واستبعاد محمد شريف من قبل، وكذلك استبعاد زيزو وطارق حامد."

وتابع:" أتمنى أن يكون كيروش مؤمنًا بإمكانيات اللاعبين اللذين ذكرتهم، أرى أن زيزو أفضل جناح أيمن في مصر وفي شمال أفريقيا."

وغاب أفشة عن مواجهة مصر أمام أنجولا يوم الجمعة الماضي، حيث جلس على مقاعد البدلاء لصالح عبدالله السعيد.

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