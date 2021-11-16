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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت الفنانة زينة عن أحمد عز ورأي نور الشريف في موهبتها؟

صدى البلد

أبدت الفنانة زينة حزنها خلال عدد من التصريحات المثيرة للجدل حول زواجها المعقد بالفنان أحمد عز وتخطيطها لمستقبل طفليها اضافة الى رأي الفنان نور الشريف في موهبتها وخلافها مع الفنان أحمد السعدني، وانتهت الى عدم عرض أدوار عليها خلال السنوات الأخيرة.

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خلعت أحمد عز ونسيته

عن علاقتها بالفنان أحمد عز الآن قالت زينة خلال الندوة التي كرمت فيها بقصر السينما: "أنا من وقت معين لحد ما خلعته نسيته ونسيت القضايا"، مشيرة إلى أنها لا تتحدث مع المحامي الخاص بها بشأن القضايا بل تترك الأمر له كليا ولا تحاول معرفة اي اخبار عن أحمد عز.

وطلبت زينة من الصحافة أن تكف عن نشر أخبار تتعلق بتلك العلاقة لأن الجمهور أصابه الملل من هذا الأمر.

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مش بحب أغضب ربنا..زينة تكشف أزمة تتر كله بالحب مع أحمد السعدني

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شبعانة.. زينة تكشف سر تصريحها المثير "أنا مش فستان على ريد كاربت"

 

أزمة مع أحمد السعدني

كشفت زينة عن أزمة تتر مسلسلها ”كله بالحب” الذي عرض في رمضان الماضي وحدثت أزمة كبيرة بينها وبين أحمد السعدني بسبب التتر.

وقالت: ”أنا مش هكدب ولا بحب أغضب ربنا وأزعله.. كنت بصور المسلسل ولقيت التتر نازل.. وأحمد السعدني كان عاوز اسمه يبقى مع اسمي، من قبل عرض المسلسل، وقولتله مش مهم أنا موافقة “.

وأضافت: ”تفاجأت أن ممثليين اخرين طلبوا مني نفس الطلب، ودي مش بتحصل خالص، إن يبقي أسماء فريق العمل قبل نجم العمل“.

وتابعت: ”عمري ماكتبت كلمة النجمة في أعمالي، وهي بتبقي تقديرا من المنتج وأنا مش بحب الكلمة دي، ووافقت على طلب السعدني علشان كنت عاوزة نعمل الشغل ونخلص".

وقالت: "أزمة التتر التي ظهر فيها اسمي كتير كانت خطأ جرافيك مش بتاعي نهائي ومطلبتش إن إسمي يتكتب كل ده والمسلسل ده تجربة أتمني متتكررش تاني معايا.

مضيفة: صعب قوي إني بطلة المسلسل ومظهرش في الحلقة ال26 نهائي، وفي الحلقة ال27 أظهر بمشهدين وفي الحلقة ال28 أظهر فلاش باك"

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شاهد| زينة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

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زينة والريد كاربت


وكشفت الفنانة زينة عن سر تصريحها المثير للجدل الذي قالت فيه “أنا مش فستان على ريد كاربت “وهو ما فسره الكثيرين أنها تنتقد الفنانات كثيرات التواجد في المهرجانات.

وقالت زينة:” أنا كنت أقصد من العبارة دي، أن لازم يبقي فيه سبب للتواجد أو أبقى مشاركة بفيلم، أو أكون عضو لجنة تحكيم “.

وأضافت : ”أنا شبعانة مهرجانات وشاركت في مهرجانات فينيسيا وكان ولفيت العالم كله ،  وعملت فيلم واحد صفر شارك في  اكثر من 500 مهرجان  ، فلابد أن يكون هناك صفة للتواجد”.

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خطوبة سابقة من فنان


تحدثت زينة لأول مرة عن خطوبتها من قبل؛ في بداية حياتها من الفنان تامر عبد المنعم، وأستمرت الخطوبة لفترة طويلة، وخلال خطوبتها عرض علي زينة فيلم "مذكرات مراهقة"، ولكن اثناء الجلسات التحضيرية للفيلم تدخل تامر عبد المنعم ومنع زينة من تقديمه، وأوضحت أنها لم تندم علي عدم تقديم هذا الفيلم .

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26 أغسطس.. نظر طلب أحمد عز بتحويل توأم زينة لمدرسة أخرى


مش عايزة ولادي يمثلوا

لأول مرة تحدثث زينة عن ابنيها زين الدين وعز الدين قائلة إنها لا تفضل أن يصبحا فنانين وتريد أن يصبحا لاعبي كرة قدم لأن الرياضة لهما ستكون مفيدة أكثر .

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بنحت في الصخر عشان أشتغل

كما تحدثت زينة عن قلة أعمالها الفنية في السنوات الماضية قائلة "معرفش إيه السبب إن مبيتعرضش علي مسلسلات ولا أفلام وبنحت في الصخر حرفيٱ عشان أتواجد بعمل فني كل سنة والصحافة مبتشوفش ده ولا بتحس بيه، وفجأة ألاقي الكل بيهاجمني معرفش إيه السبب لو بتكرهوني عرفوني "

وكشفت زينة لأول مرة عن تجهيزها لعمل سينمائي جديد مع الفنان تامر عبد المنعم سيكون عملٱ كوميديٱ وهي تجربة جديدة ومختلفة عليها تماما.

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اطلالة جذابة لـ زينة في عطلتها الصيفية

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خلال عطلتها الصيفية.. زينة توجه رسالة لجمهورها


يابخت اللي جوزها بينتجلها أحسن من المحاكم


وقالت زينة إنها تشعر بالغيرة من الفنانات اللواتي يقدمن بطولة أعمال فنية من إنتاج أزواجهن، وقالت "يا بختهم"، وأضافت: هؤلاء الفنانات يفعلن ما يردن والجمهور يشاهد ما يريده، وأنا بكل صراحة أقول عنهم يا بختهم، لأن يا بختها بزوجها الذي آمن بموهبتها ويساعدها في عملها سواء كانت موهوبة أم لا، وأضافت زينة :"حاجة كويس وأحسن من المحاكم".


نور الشريف لم يقتنع بي

قالت زينة أن النجم الراحل نور الشريف لم يكن مقتنعا بها في مسلسل "حضرة المتهم أبى"، وحينما رشحتها المخرجة رباب حسين اعترض نور الشريف عليها، وعلق: "دى هتقدم فلاحة إزاى مش مقتنع بيها"، ومثلت أول مشهد والحمد لله بدأ يقتنع بيا"، موضحة أن هذا الجيل لا يعوض.

واختتمت حديثها مؤكدة أن الفنان نجاحه الحقيقي بموهبته واحترامه لفنه وجمهوره وليس بأعداد المتابعين على السوشيال ميديا.

الفنانة زينة احمد عز نور الشريف خلعت أحمد عز احمد السعدنى خطوبة سابقة

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