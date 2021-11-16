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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لـ جماهير الزمالك بشأن أشرف بن شرقي .. تفاصيل

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي

أكد حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أن المفاوضات مازالت تسير مع المغربي أشرف بن شرقي من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وقال  في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أشرف بن شرقي أبلغ إدارة الزمالك الحالية بأنه لن يلعب في مصر إلا لنادي الزمالك".

كشفت تقارير إعلامية فى الساعات الماضية مصير أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك، ومفاوضات الأهلي معه فى يناير المقبل لضمه في صفقة انتقال حر .

أحمد شوبير :

أسدل أحمد شوبير الجدل المثار حول دخول النادى الأهلى فى مفاوضات مع أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لضمه خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن الأهلى لم يدخل فى مفاوضات مع أشرف بن شرقي حتى الآن، وبداية من يناير المقبل من حق الأهلى أن يتفاوض مع بن شرقي ويضمه إلى صفوفه خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى .

وأضاف : “ الأهلى استقر على الدخول فى معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة مع توقف الدورى لخوض منافسات كأس العرب والأمم الإفريقية ” .

محمد شبانة :


أكد الإعلامي محمد شبانة أن شركة الكرة بالأهلي برئاسة ياسين منصور أكدت  أنه لا مانع  من التوقيع مع أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك في يناير المقبل ، مضيفا :لن نتفاوض قبل دخول اللاعب في الفترة الحرة للتوقيع لأي ناد".


وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على قناة etc، أنه سيتم تحويل ملف التعاقد مع بن شرقي إلي شركة الكرة بالأهلي بعد استلام العمل رسميا في يناير وتدور المناقشات بين الشركة ولجنة التخطيط بالأهلي".


وواصل شبانة: "رأي بيتسو موسيماني كان الحاسم والفاصل في هذا الأمر خاصة أنه أشاد باللاعب المغربي".

اشرف بن شرقي مع منتخب المغرب :

فاز منتخب المغرب على نظيره السوداني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

 

افتتح ريان ماي التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 63.

 

وأكد عمران لوزا انتصار “ أسود الأطلسي” بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 93، ليحقق المنتخب المغربي نقاط المباراة الثلاث.

 

وشارك أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك مع المنتخب المغربي في المباراة كبديل لمنير الحدادي منذ الدقيقة 82.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب المغرب للنقطة 15 في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة، وكان قد ضمن التأهل سلفًا للمرحلة المقبلة، بينما تجمد رصيد السودان عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.

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