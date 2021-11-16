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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال  التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم:
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

الدينار الكويتي للشراء 49.3142 جنيه و52.102 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و4.1967 جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر
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أسعار صرف العملات العربية اليوم بالبنك الأهلي المصري

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و4.2854 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه 41.7484 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و40.8852 جنيه للبيع.
وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و4.3067 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و22.2316 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.8953 جنيه، والبيع 18.0428 جنيه.

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أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-11-2021
وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.9764 جنيه، والبيع 21.153 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.4562 جنيه، والبيع 12.5578 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.4061 جنيه، والبيع 2.4263 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7982 جنيه، والبيع 1.8127 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7839 جنيه، والبيع 1.7999 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.976 جنيه، والبيع 17.131 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.7145 جنيه، والبيع 13.8349 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.4516 جنيه، والبيع 11.5595 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

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