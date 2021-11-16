عفت نصار: طريقة كيروش لا تتناسب مع منتخب مصر

أكد عفت نصار نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن طريقة لعب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر لا تتناسب مع إمكانيات لاعبي مصر.



وأضاف عفت نصار في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "طريقة لعب كيروش هي 3-3-4 ولا يغيرها وأعتقد أن لا تتناسب مع إمكانيات لاعبي منتخب مصر".



وتابع: "طريقة اللعب ظلمت لاعب كبير مثل محمد مجدي أفشة، لأن تلك الطريقة تحتاج لاعبين أصحاب إمكانيات معينة".



وواصل: "مصر ظهرت بشكل غير جيد أمام أنجولا وأمام فريق ضعيف فنيا بسبب خطة كيروش، ولا بد من إجباره على تغيير طريقة اللعب".

وأكد عفت نصار نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يعتبر من الفئة الثانية حول العالم وليس من الفئة الأولى.

وأضاف عفت نصار في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "كيروش مدرب كبير لكنه مش فئة أولى وهو من الفئة الثانية في المدربين حول العالم".

وتابع: "هو مدرب لديه شخصية قوية لكنه يلعب بطريقة لعب لا تتناسب مع إمكانية لاعبي منتخب مصر.