عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمان عدم انحراف العلاقات.. تفاصيل اللقاء الافتراضي الأول بين الصين وأمريكا

خلال القمة الافتراضية
خلال القمة الافتراضية بين بايدن وشي

اقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اجتماعه الافتراضي الأول مع نظيره الصيني شي جين بينج ، إن عليهما مسؤولية كزعيمين لضمان عدم انحراف العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى صراع مفتوح.

ذكر شي لبايدن في الاجتماع عبر الفيديو إن البلدين يواجهان العديد من التحديات معا، ويتعين أن يعززا الاتصالات والتعاون.

وانطلقت مساء أمس الاثنين، بتوقيت شرق أمريكا، القمة الافتراضية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج بتشديد سيّد البيت الأبيض على وجوب أن تكون هناك ”حواجز أمان“ بين البلدين تمنع اندلاع ”نزاع“ بينهما، في حين دعا نظيره الصيني إلى تحسين ”التواصل“ بين بكين وواشنطن.


وقال بايدن إن ”التنافس بين البلدين لا ينبغي أن يتحول إلى نزاع، سواء أكان مقصوداً أم لا“، ليرد عليه شي بالقول إنه ”ينبغي على الصين والولايات المتحدة تحسين التواصل والتعاون في ما بينهما“.

وعبّر بايدن عن ”مخاوفه حيال ممارسات (الصين) في شينجيانج والتيبت وهونج كونج وحقوق الإنسان بشكل عام“.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبقى وفيّة لسياسة ”الصين الواحدة“، مؤكدًا أنه ”يعارض بشدة“ كل محاولة ”أحادية لتغيير الوضع الراهن أو الإخلال بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان“، وفق ما جاء في النصّ الذي نُشر بعد الاجتماع الذي استغرق ساعات.

في المقابل، قالت وسائل إعلام رسمية صينية إن الرئيس شي جين بينج أبلغ نظيره الأمريكي بأن بلاده ستضطر لاتخاذ ”إجراءات حاسمة“ إذا تجاوزت القوى المؤيدة لاستقلال تايوان ”خطا أحمر“.

ووصفت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بأنه كان ”صريحا وبناء وموضوعيا ومثمرا“.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت للصحفيين في وقت سابق  إن القمة التي انطلقت في الساعة 19:45 بتوقيت واشنطن (00:45 ت ج الثلاثاء) يمكن أن تستغرق ”ساعات عدة“.

لكنّ كلاً من واشنطن وبكين شددتا على وجوب عدم عقد الآمال على نتائج فورية مهمة لهذه القمة.
وأعلن البيت الأبيض أنه من غير المرتقب أن يؤدي هذا الاجتماع الافتراضي إلى ”نتائج ملموسة“.

واكتفى الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان بالقول إن الرئيسين ”سيجريان تبادلاً لوجهات النظر بشكل صريح ومعمق وكامل“ حول علاقاتهما الثنائية في وقت تمر فيه العلاقات بين القوتين ”بمنعطف حساس“.

وأضاف أن بكين ترغب في العمل مع واشنطن من أجل ”إعادة العلاقات الصينية-الأمريكية إلى الطريق الصحيح لتطور سليم ومستقر“.

ولم يخف جو بايدن أبداً رغبته في لقاء نظيره الصيني شخصياً في وقت يعزز فيه شي قبضته على النظام، وانتقد غيابه عن عدة لقاءات دولية كبرى عقدت في الآونة الأخيرة.

لكن كان عليه أن يكتفي بلقاء افتراضي جديد مع شي الذي لم يغادر الصين منذ حوالي عامين لأسباب صحية.

وإذا كانت اللهجة تغيرت مع وصول بايدن إلى السلطة، مقارنة مع التصرفات في عهد ترامب، فإن العلاقة بين واشنطن وبكين تبقى شديدة التوتر.
 

أمريكا واشنطن ترامب الصين الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاصيل بكين عالم الاتفاق علاقات النووي الصين وامريكا الافتراضية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الأمم المتحدة على ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا

الإمارات تحتفل باليوم العالمي للتسامح.. تفاصيل

دهس فتيات بحادث خميس مشيط يتصدر جوجل السعودية.. فماذا حدث؟

عمان.. هيثم بن طارق يرعى العرض العسكري للعيد الوطني الـ51

واشنطن تتهم الحكومة الكوبية بإرهاب الشعب لوقف تمرده عليها

يحدث في السعودية.. انطلاق فعاليات ملتقى طويق للنحت بمشاركة 20 فنانًا محليًا ودوليًا

هذا ما قاله مفتي البوسنة السابق عن الملك سلمان بعد حصوله على الجنسية السعودية

30 ألفا و903 إصابات كورونا نشطة في الأردن

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب: العلاقات المصرية – المجرية راسخة وعميقة

تعليق صادم عن انضمام كناريا.. شوبير يعلن مفاجآت تشكيل المنتخب أمام الجابون

شوبير يعلن أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي لمصر إلى 5.4 %

أول تصريح من حفتر عقب إعلان ترشحه لرئاسة ليبيا

الأقمار الصناعية ترصد سقوط أمطار على مناطق متفرقة تمتد للقاهرة خلال ساعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

انهيار جزئي لعقار بالجيزة عقب وقوع انفجار بسبب تسرب غاز

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021 .. تعرف

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

الجمع بين اثنين.. شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفي بالقانون الجديد

الكويت تتخذ إجراءً قاسيا ضد لبنان

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من جنسية عربية.. أول صور للإرهابي الذي فجر نفسه أمام مستشفى ليفربول|شاهد

مخ القرود وشوربة السلاحف.. ما هي أغرب الأكلات في العالم بعد الخفاش الصيني؟

انتشار فيروس غامض يستنزف خلايا الدم البيضاء يحير العلماء وهذه طرق الوقاية

الطاجن الفخار بيغير طعم الأكل للأحلى وهذه طريقة تجعله لا يكسر للأبد | نوستالجيا 

فيديو

فيديو جراف| الاعتداء على المعلمين في القليوبية.. عرض مستمر

طب أسنان الجاموسة.. تعليم جديد في جامعة دمنهور منذ 6 سنوات.. فيديو

أنثي في هيئة رجل.. الاتحاد الأردني يطلب بالتحقق من جنس لاعبة منتخب إيران

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ