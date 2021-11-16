كل ما تريدي معرفته عن متلازمة تكيسات المبيض.. فيديو

قال الدكتور محمود سليمان، استشاري أمراض النساء والتوليد، إن هناك فرقاً بين تكيسات المبيض ووجود أكياس على المبيض، موضحاً أن الأكياس توجد منفردة، بينما التكيسات هي جزء مصغر من الأكياس ولكنها منتشرة في المبيض.

وأضاف محمود سليمان خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن أن تكيسات المبيض تعني عدم قدرة المبيض على إفراز بويضة، موضحاً أن البويضة هي سبب وجود ما يُسمى بـ الدورة الشهرية للنساء.

وأشار استشاري أمراض النساء والتوليد إلى أن من أعراض الإصابة بـ تكيسات المبيض، عدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة هرمون الذكورة لدى السيدة لعدم انتظام إفراز هرمون الأنوثة لديها، بالإضافة إلى ظهور شعر وحبوب على وجهها.

ونوه محمود سليمان أن السيدة التي تعاني من تكيسات المبيض لن تستطيع إفراز بويضة، وبالتالي تتعرض لعدم انتظام الدورة الشهرية، وهو ما يصيب السيدة بالتأخر في الإنجاب.

بطانة الرحم

وأشار استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، إلى أن بطانة الرحم التى تستقبل الهرمون اصبح بها نفس الأنسجة ولكن خارج الرحم ولكن فى اى مكان فى الجسم مثل تجويف البطن أو اى مكان فى الجسم، لافتا إلى أن قلق الأزواج لتأخر الانجاب لابد أن يكون بعد مرور عام على الأقل على الزواج.

وتابع استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب ، أن البطانة المهاجرة سميت بذلك الاسم لأنها هاجرت خارج تجويف الرحم وتأثير هذا هرمون الأنوثة الذي كون بويضة سميكة وبالتالي يؤثر على أى انسجة أخرى.

يُذكر أن الإخصاب في المختبر (IVF) يساعد ملايين الأزواج على إنجاب الأطفال كل عام.. في عملية التلقيح الصناعي (IVF) ، يأخذ الطبيب البويضة والحيوانات المنوية ويخصبها لصنع الأجنة ، يعيدون الأجنة إلى الداخل ؛ تستخدم عمومًا أكثر من اثنين أو ثلاثة أجنة ، اعتمادًا على جودة الأجنة. بشكل عام ، كان الأطباء يصنعون ما لا يقل عن 10 أجنة.. لدى الأزواج تعليمات لاتباع ما يجب فعله وما لا يجب فعله في الأشهر التسعة من الحمل لإنجاب طفل سليم. علاوة على ذلك ، فإن الجسم السليم من شأنه أن يعطي طفلًا سليمًا ، لذلك يوصى في أي نوع من الحمل بأن يعيش حياة خالية من الإجهاد وأن يكون هادئًا.

العقم مشكلة صحية شائعة تحتاج إلى حل. تؤدي الزيجات المتأخرة والحياة المجهدة ونمط الحياة غير المستقر وعوامل أخرى إلى العقم عند الرجال والنساء. الإخصاب في المختبر طريقة جيدة للتغلب على مشكلة العقم. ومع ذلك ، هناك العديد من الخيارات الأخرى المتاحة مع التلقيح الاصطناعي.

من الصعب متابعة علاج الخصوبة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمن الأفضل أن تكون مهمة صعبة.. يجب أن يتم اختيار IUI أو IVF بالتشاور مع طبيب الخصوبة. من الجيد اختيار أخصائي لديه خبرة ويمكنه تقديم جميع أنواع العلاج. سيكون طبيبك هو الذي سينصحك بعد دراسة حالتك فيما يتعلق بجميع الخيارات الممكنة التي تناسبك. بعد ذلك ، يمكنك اختيار أفضل ما أوصى به طبيبك. يعتمد نجاح علاج أطفال الأنابيب على عدة عوامل.. سنخبرك في هذه المقالة بالوقت الذي يجب أن تفكر فيه في التلقيح الاصطناعي، ولكن يفضل اتباع تعليمات طبيبك.