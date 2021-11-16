أحمد سعد يهنئ ابنه بـ عيد ميلاده .. شاهد

هنأ الفنان أحمد سعد ، ابنه بـ عيد ميلاده ، ونشر صورة تجمعة به عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق احمد سعد " كل سنه وانت طيب ابني الحبيب الغالي

كل سنه وانت في حضني وحبيب قلبي

أحمد أحمد سعد ".

وأثار الفنان أحمد سعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بسبب خلافه مع زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب، ثم زواجه من علياء بسيوني.

وأثار أحمد سعد خلال الساعات الماضية الجدل مرة أخرى لكن هذه المرة بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء قبيل مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية.

منع أحمد سعد من الغناء

امتنع الفنان أحمد سعد عن دفع غرامة مالية قررتها نقابة المهن الموسيقية عليه منذ فترة، فقررت النقابة، برئاسة الفنان هاني شاكر، وقف أحمد سعد عن الغناء ولكن تم بعد ذلك حل الأزمة ودفع أحمد سعد للنقابة مستحقاتها فقررت النقابة رفع الإيقاف عنه.