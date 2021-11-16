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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق بمخبز إفرنجي في الفيوم

النيران أثتاء اشتعالها
النيران أثتاء اشتعالها بالمخبز

سيطرت قوات الحماية المدنية علي حريق شب في مخبز للمخبوزات الإفرنجية امام مديرية صحة الفيوم بمنطقة المسلة قبل وصوله لباقي المحلات والمنازل المجاورة بسبب تسرب في خرطوم الغازالخاص بالمطعم .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث حريق شب في مخبز تبارك.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالحماية المدنية ومعهم سيارة الرغاوي الخاصة بالحرائق من منتجات البترولية وسيارة أخري للمياة واستطاعت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى باقي المحلات و لم يسفر الحريق عن وجود اى  إصابات بشرية. 

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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