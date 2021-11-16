عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فهد عبد الناصر يطالب بدعم وزارات الثقافة في الدول العربية لدور النشر

معرض الشارقة الدولى
معرض الشارقة الدولى

طالب السيناريست فهد عبدالناصر، بوقوف وزارات الثقافة في الوطن العربي بدعم دور النشر وطبع الكتب لتوفير بيئة ثقافية صالحة للإبداع والتطوير، مشدداً على إعادة الكتاب العرب للمكانة اللائقة بهم، مستشهداً بأمثال العالمي نجيب محفوظ ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس، وغيرهم من الكتاب الذين اثروا العالم باقلامهم.

وأعرب عبد الناصر، عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات الدورة الـ40 لمعرض الشارقة الدولى للكتاب، الذى اقيم خلال شهر نوفمبر الجارى، مشيراً إلى أن المعرض شهد هذا العام عدة أمسيات ثقافية وفعاليات وندوات هامة كان هدفها الأساسي هو البحث عن الهوية العربية. 

فهد عبد الناصر 

واشاد عبد الناصر، بندوة الكاتبة الجزائرية والروائية أحلام مستغانمي، كانت من الندوت التى أثرت المعرض هذا العام، فهي صاحبة العديد من الأعمال الروائية الشهيرة مثل "فوضى الحواس"، والحائزة على جائزة نجيب محفوظ للعام 1998 عن روايتها "ذاكرة الجسد".

وتابع قائلاً : "بالإضافة إلى الروائي واسيني الأعرج، الحائز على جائزة الشيخ زايد للأدب 2007، وصاحب رواية حارسة الظلال "دون كيشوت في الجزائر" التي اختيرت عام 1997 ضمن أفضل خمس روايات صدرت بفرنسا، والأكاديمي والناقد عبد القادر فيدوح، عضو الجمعية الدولية للدراسات السينمائية"، مشيداً بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة فى خروج معرض الشارقة بالشكل اللائق.
يذكر أن المعرض أقيم هذا العام تحت شعار "هنا.. لك كتاب" في مركز "إكسبو الشارقة" وامتد المعرض مدى 11 يوما من 2حتى 13 نوفمبر، بمشاركة 929 دار نشر عربية، و637 دار نشر أجنبية، و110 آلاف عنوان بمختلف لغات العالم.

الوطن العربي نجيب محفوظ إحسان عبد القدوس السيناريست يوسف السباعي الشارقة الدولي للكتاب معرض الشارقة الدولي للكتاب معرض الشارقة الدولي فهد عبدالناصر

موضوعات متعلقة

عرض حفل صابر الرباعي بمهرجان الموسيقى العربية على cbc

سقطت ببركة مياه.. نيكول سابا تتعرض لحادث أثناء تصوير فيلم مفتاح الحب

أحمد جمال ينتهى من تسجيل وجع كام يوم

القومي للسينما يعرض المحارب وينظم زيارة طلابية لقسم البحوث.. صور

مهرجان القاهرة يعلن تفاصيل مسابقة أسبوع النقاد

شقيق أصالة يلتقي زوجها لأول مرة.. تفاصيل

أخبار الفن.. فيلم عن حياة جورج وسوف.. عايدة رياض تهاجم الكاهن.. ماجدة الرومى تقبل علم مصر

هانى شنودة يكشف سر حبسه بسبب الإخوان الإرهابية

ترشيحاتنا

نيجيريا تحسم تأهلها للمرحلة النهاية لتصفيات المونديال بتعادل أمام كاب دي فيردي

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

التنمية المحلية : انتهينا من الإستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء لاستيعاب كميات الأمطار..فيديو

أبرزها الفشار والشيكولاتة.. دراسة جديدة تكشف أفضل الأطعمة والمشروبات لصحتك

الجزائر تتأهل بصعوبة للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال بالتعادل مع بوركينا فاسو

بانجيا.. رحلة استكشاف جديدة للبراكين على سطح القمر والمريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

مدبولى يكلف بسرعة إخلاء منطقة شمال الحرفيين وعزبة أبو قرن

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

الطقس غدا.. أمطار رعدية غزيرة على 10 مناطق بالجمهورية بينها القاهرة

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجيران في صدمة.. شاهد.. رجل يبني جدارا ضخما حول منزله لسبب غريب|صور

أعراض ارتفاع حمض اليوريك في البول وأطعمة تساعد فى علاجه

مثير للسخرية.. شاهد لحظة سقوط امرأة حوثية بالسلاح خلال عرض عسكري|فيديو

ماذا يحدث عند وضع بصل في غرفة النوم فى زمن إنتشار الفيروسات ؟

فيديو

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

مجنونة ومش محتاجه راجل في حياتي.. تصريحات جرئية لـ سمية الخشاب.. فيديوجراف

بعد إزالة السلم الخرساني.. أهالي المرج يلجأون إلى سلم خشبي لصعود الدائري

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ