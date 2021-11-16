فهد عبد الناصر يطالب بدعم وزارات الثقافة في الدول العربية لدور النشر

طالب السيناريست فهد عبدالناصر، بوقوف وزارات الثقافة في الوطن العربي بدعم دور النشر وطبع الكتب لتوفير بيئة ثقافية صالحة للإبداع والتطوير، مشدداً على إعادة الكتاب العرب للمكانة اللائقة بهم، مستشهداً بأمثال العالمي نجيب محفوظ ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس، وغيرهم من الكتاب الذين اثروا العالم باقلامهم.

وأعرب عبد الناصر، عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات الدورة الـ40 لمعرض الشارقة الدولى للكتاب، الذى اقيم خلال شهر نوفمبر الجارى، مشيراً إلى أن المعرض شهد هذا العام عدة أمسيات ثقافية وفعاليات وندوات هامة كان هدفها الأساسي هو البحث عن الهوية العربية.

فهد عبد الناصر

واشاد عبد الناصر، بندوة الكاتبة الجزائرية والروائية أحلام مستغانمي، كانت من الندوت التى أثرت المعرض هذا العام، فهي صاحبة العديد من الأعمال الروائية الشهيرة مثل "فوضى الحواس"، والحائزة على جائزة نجيب محفوظ للعام 1998 عن روايتها "ذاكرة الجسد".

وتابع قائلاً : "بالإضافة إلى الروائي واسيني الأعرج، الحائز على جائزة الشيخ زايد للأدب 2007، وصاحب رواية حارسة الظلال "دون كيشوت في الجزائر" التي اختيرت عام 1997 ضمن أفضل خمس روايات صدرت بفرنسا، والأكاديمي والناقد عبد القادر فيدوح، عضو الجمعية الدولية للدراسات السينمائية"، مشيداً بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة فى خروج معرض الشارقة بالشكل اللائق.

يذكر أن المعرض أقيم هذا العام تحت شعار "هنا.. لك كتاب" في مركز "إكسبو الشارقة" وامتد المعرض مدى 11 يوما من 2حتى 13 نوفمبر، بمشاركة 929 دار نشر عربية، و637 دار نشر أجنبية، و110 آلاف عنوان بمختلف لغات العالم.