جهاز حماية المستهلك يوجه رسالة هامة للمواطنين.. فيديو

رد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، على سؤال " هل أسعار السيارات سترتفع و هل ستستمر ظاهرة الأوفر برايس" وقال إن الجهاز يحمى حقوق المستهلك: وأن الجهاز بصدد مهمة رسمية لـ حماية الاقتصاد، وأكد أن هناك توجيهات رئاسية بذلك.



وكشف أن هناك بعض التجار ينشرون شائعات بأن ظاهرة الأوفر برايس التى تحدث فى أسعار السيارات، ستستمر لسنوات طويلة، وذلك من أجل توظيف الأزمة لـ صالحة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن زيادة أسعار السيارات شئ، و ظاهرة الأوفر برايس شئ أخر، فزيادة أسعار السيارات مرتبطة بأشياء عالمية.



ولفت إلى أن احتمالية وجود زيادات فى أسعار السيارات ستكون طفيفة، ومن الممكن ألا يكون هناك زيادة فى الأسعار الخاصة بالسيارات.



وأشار إلى أنه بعد الذهاب لـ التاجر الصغير، و الذهاب لـ المصدر الأول، تبين أن هناك فارق سعر كبير فى النصف، وأن هناك حلقة فى النصف تحصل على مبالغ كبيرة.



وأوضح أن جميع السيارت الآن أصبح يوضع عليها سعرها باللغة العربية، وأن كل مواطن عليه أن يشتري السيارة بالسعر الموضوع عليها.



وطالب من المواطنين بالإبلاغ عن أى مكان يقوم بوضع سعر على السلع و يبيعها بسعر ثاني، وحت ولو كان ذلك تحت بند الضريبة.

