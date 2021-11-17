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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة في الندوة التعريفية ل IIASA

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، عن تنظم ال IIASA ندوة  تعريفية للبرنامج عبر تقنية الزووم لمدة ساعة لطلاب الدكتوراه فى الدول الأعضاء  وذلك  فى 29 نوفمبر 2021 (عن بعد) وذلك فى تمام الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة ل من خلال الرابط الإلكترونى التالى :
‏‏ https://us02web.zoom.us/j/8868088730?pwd=OTdVMWR6YlVPWGJwMUdIQWkwaTVrQT09

Meeting ID: 995 7402 4715
Password : yssp

وأوضحت انه تستضيف ال IIASA سنويا ما يصل إلى 50 طالبا من طلاب الدكتوراه من جميع أنحاء العالم خلال  برنامجها الصيفي للعلماء الشباب YSSP‏ ، تقدم المنح لطلاب الدكتوراه للقيام بمشروع صيفي حول موضوع يتعلق بجدول أعمال الأبحاث الخاص بالIIASA ‏، للاطلاع على البرنامج من خلال هذا الرابط.

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وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  قد أعلنت عن فتح باب التقدم بمقترحات بحثية قصيرة المدي ضمن مبادرة "تعظيم الإستفادة من قطرة المياه" (More Crop Per Drop) وهي المبادرة التي وافق عليها مجلس الأكاديمية في جلستة الأخيرة رقم 178، حيث تدعو الأكاديمية جميع الباحثين المصريين من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية داخل مصر وأيضاً الباحثيين المصريين بالخارج بالتنسيق مع مجموعات بحثية وعلماء فى الداخل للإطلاع علي الشروط وملء استمارة التقدم من خلال الرابط التالي  http://www.asrt.sci.eg/open-calls/water-crisis/  في موعد اقصاه 7 نوفمبر 2021.

وتستهدف المبادرة تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لتعظيم الاستفادة من قطرة المياه فى إنتاج الغذاء، وهو توجه تتبناه المؤسسات الدولية مثل مؤسسة الفاو، وتركز المبادرة فى تحقيق أهدافها على عدة محاور وهي تكنولوجيات الري الذكية وتعظيم كفاءة الري، مجالات الزراعة الذكية واستخدام التكنولوجيات الناشئة (الذكاء الاصطناعي – انترنت الأشياء)، مجالات الاستشعار عن بعد والرصد، دراسات استراتيجية لتحقيق التوازن بين الأمن المائي والنمو السكاني وتطلعات التنمية، دراسات استراتيجية واستشرافية نحو تحقيق الأمن المائي.

وستقوم الأكاديمية بالتعاقد مع المقترحات الفائزة المقدمة في ديسمبر 2021، وتأتي هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا(2018-2022) والتي تولى أهمية قصوى لتطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي، هذا بالتوازي مع تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي ودعم البحوث الأساسية والبينية ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار من خلال نظام مؤسسي وآليات تمويل وبرامج مبتكره ونظم تقييم فني واقتصادي ومتابعة وتقييم أداء وقياس مردود متطورة ومرنة تركز على المنتج النهائي القابل للتسويق والتطبيق وذلك بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

أكاديمية البحث العلمي الاستشعار عن بعد المصريين بالخارج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

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