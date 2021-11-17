لمن يعانون من عسر الهضم.. فوائد الجبنة القريش قبل النوم

هناك العديد من فوائد الجبنة القريش قبل النوم؛ حيث أنها غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم، وهي عناصر مغذية مهمة لاستمرار الصحة الجيدة، ومع ذلك ، قد يعمل قلة الصوديوم الموجود في الجبن القريش ضد الفوائد، وذلك لانها اقل من الكمية المسموح باستهلاكها من الملح، لذا يمكن معادلة الأمر بإضافة بعض الملح على الجبنه القريش.

فوائد الجبنة القريش قبل النوم





وتكمن فوائد الجبن القريش قبل النوم بأنها وجبة خفيفة وطازجة، لذا فهي لن تسبب في مشاكل الهضم المختلفة، وبالأخص الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم، وغيرها من مشاكل المعدة.





ومن أهم فوائد الجبنة القريش قبل النوم، أنها مصدر مهم للبروتين وتزيد من معدل الحرق في الجسم وتعطي شعورًا بالشبع وتقلل إفراز هرمون الجوع، لذا فسوف تحارب الجوع خلال ساعات النوم.

فوائد الجبنة القريش قبل النوم



بالإضافة إلى أن فوائد الجبن القريش قبل النوم يمكن الاستفادة منها لمن يحبون تناول الطعام في وقت متأخر، لأنها تحتوى على نسبة قليلة من الدهون والسعرات الحرارية، والتي تعتبر أفضل اختيار لإنقاص الوزن الزائد.



وتحتوي فوائد الجبن القريش قبل النوم على عناصر غذائية مهمة للسيدات خاصة بعد انقطاع الدورة الشهرية، لأنها لا تتسبب في إرتفاع الضغط و الكوليسترول في الدم، لذا فهي مناسبة للنساء يتبعون حمية غذائية ويريدون تناول وجبة خفيفة قبل النوم.



وبخلاف فوائد الجبنة القريش قبل النوم، لأنها وجبة خفيفة، إلا أنها من أهم مصادر الكالسيوم للجسم، لذا فهي مناسبة للأطفال والكبار والحوامل وكبار السن ايضا.