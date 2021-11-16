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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للتعيين.. وظائف برواتب 15 ألف درهم في الإمارات

الامارات
الامارات

تعرض جهات حكومية وخاصة فى الإمارات عدداً من الوظائف الشاغرة لديها للمواطنين، بمتوسط رواتب يبلغ 15 ألف درهم، ومقابلات فورية للتعيين، في الدورة الـ20 من معرض الإمارات للوظائف 2021 والذي انطلقت فعالياته، أمس، ويستمر حتى غد، في مركز دبي التجاري العالمي.

افتتح رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، الدورة الـ20 من المعرض، ويستقبل المعرض في يومه الأول آلاف الباحثين عن فرص العمل من طلاب المدارس الثانوية وخريجي الجامعات، وغيرهم من الشباب الإماراتيين الساعين لتغيير مجالهم الوظيفي.

ويتيح المعرض للزوار فرصة استكشاف المناطق الثلاث المُكونة له، وهي منطقة الانطلاق، ومنطقة الجرأة، ومنطقة النجاح؛ حيث تزخر كل من هذه المناطق بالعديد من الأنشطة الكفيلة بمساعدة الباحثين عن العمل على استكشاف نقاط قوتهم واهتماماتهم الشخصية، إلى جانب الاستفادة من مشورة الخبراء بشأن أفضل السُبل وأنسب الأماكن لاستعراض مواهبهم وخبراتهم أمام جهات التوظيف المحتملة.

وأفاد مدير تنفيذي أول للشؤون الحكومية والعقارية في شركة الفطيم، علي العبدالله، بأن الشركة تستهدف تعيين 3000 مواطن ومواطنة على مدار خمس سنوات، ضمن مباردة «نافس» التي أطلقتها الحكومة أخيراً، لافتاً إلى أن متوسط الرواتب التي تطرحها الشركة 15 ألف درهم.

وأشار إلى أن الشركة تصنف طلبات التوظيف، تمهيداً للمقابلات الشخصية، وإجراءات التعيين، حسب الخطة التي وضعتها.

من جهة أخرى، قالت عفراء أحمد ثاني، من خدمة العملاء في شركة الرستماني، إن الشركة تستهدف من خلال مشاركتها في معرض رؤية الإمارات، توظيف عدد من المواطنين لعام 2022، مشيرة إلى أن عدد الوظائف الشاغرة المطروحة خلال المعرض 30 وظيفة مختلفة، وتستهدف الكوادر المواطنة على اختلاف مؤهلاتهم العلمية.

وذكرت أن رواتب الوظائف تراوح بين 10 و15 ألف درهم، مشيرة إلى أن الشركة تنظم مقابلات فورية أولية للراغبين في العمل لديها.

وعلى صعيد متصل، شهدت منصة هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال اليوم الأول من المعرض، إقبالاً لافتاً من الخريجين والخريجات الذين اطلعوا على برامج التدريب التي توفرها الهيئة، وفرص العمل والشواغر والمجالات المتنوعة التي تعتبر فرصة للشباب لإثبات كفاءاتهم وطموحهم الوظيفي.

وتقدم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في المعرض، 35 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، وأكد رئيس المؤسسة سلطان بن سليم، أن مشاركة المؤسسة في المعرض من خلال توفير 35 فرصة عمل لأبناء الإمارات، تأتي في إطار الحرص على دعم سياسات التوطين.

وأضاف: «تسعى المؤسسة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات الفاعلة إلى خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية، بما يدعم عملية التنمية المستدامة في الدولة».

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وأشار بن سليم إلى أن مشاركة المؤسسة في المعرض تأتي في إطار تعزيز جهود التوطين لديها، لاسيما أن المعرض يستقطب شريحة واسعة من شباب وشابات الدولة من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد حديثي التخرج، إضافة إلى الكفاءات القيادية والإدارية المواطنة في مختلف المجالات.

وأوضح أن توفير فرص حصرية أمام المواطنين الشباب يتيح لهم تحقيق تطلعاتهم ويمكّنهم من بلوغ أهدافهم، وإطلاق إمكاناتهم لقيادة عجلة التطوير في الدولة، داعياً المواطنين لزيارة معارض التوظيف باعتبارها فرصة مثالية للتعرف إلى فرص العمل المتوافرة أمامهم.

من جانبه، قال مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، سلطان الأكرف، إن معرض الإمارات للتوظيف يعتبر منصّة للتواصل مع الباحثين عن العمل، واستقطاب الكفاءات من السوق المحلية، بهدف إعداد وتوظيف كوادر إماراتية شابة متطلّعة إلى النجاح الوظيفي والتميز.

وأضاف: «انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز ودعم استراتيجية توطين الوظائف واستقطاب المواهب من الجنسين الباحثين عن عمل والراغبين في تطوير مسيرتهم العملية، أتحنا لزوار منصة الهيئة التقدم على الوظائف المطروحة من خلال قاعدة نخبة الكفاءات الخاصة بمعرض الإمارات للوظائف لعام 2021، حيث تم إنشاء قاعدة نخبة الكفاءات ليتسنى للمرشحين التقديم عليها من خلال منصة دبي للوظائف المعتمدة لدى الهيئة».

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