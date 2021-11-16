بينيت يرفض لقاء المبعوث الأمريكي الخاص لـ إيران.. ماذا يحدث؟

انتقد مسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع في إسرائيل، رئيس الوزراء نفتالي بينيت، لرفضه استقبال المبعوث الأمريكي الخاص لـ إيران روبرت مالي، معتبرين أن هذه المعاملة كانت خاطئة.

وأفاد موقع والاه العبري، رفض كبار المسؤولين الإسرائيليين، لتعامل بينيت مع زيارة مالي إلى إسرائيل

وأشار الموقع العبري، إلي أنه قبل وصول مالي إلى إسرائيل، اتصلت السفارة الأمريكية بوزارة الخارجية ووزارة الدفاع وطلبت تحديد موعد لقاء مع لابيد وجانتس، وقد أعطى مكتب جانتس على الفور إجابة إيجابية بينما كان السلوك في وزارة الخارجية مختلفا، كاشفا أن مسؤولين بوزارة الخارجية أوصوا لابيد بألا يجتمع مع مالي.

وأفاد مصدر بأن مسؤولي وزارة الخارجية أعطوا الأمريكيين في البداية إجابة سلبية بشأن لقاء مالي ولابيد، وبرروا ذلك بالقول إن ذلك لا يتوافق مع البروتوكول الدبلوماسي، لكن بعد أن علمت وزارة الخارجية أن جانتس سيجتمع مع مالي.

وبحسب الموقع فإن المبعوث الأمريكي لم يطلب لقاء بينيت، ولكن قبل وصوله إلى إسرائيل، أطلع مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء العديد من الصحفيين على أن بينيت لن يجتمع مع مالي حتى لا يضفي شرعية على السياسة التي ينتهجها والتي تحاول الترويج للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.