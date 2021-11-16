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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأسباب دينية.. إيران تعلن موعد انطلاق الرحلات إلى دولة عربية

إيران
إيران

أعلن مساعد وزير الطرق الايراني، داریوش أماني، اليوم الثلاثاء، موعد انطلاق الرحلات البرية إلى دولة عربية لأسباب دينية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية مهر، أعلن مساعد وزير الطرق الإيراني، اقتراب موعد انطلاق الرحلات البرية الإيرانية إلى سوريا بهدف زيارة مقام السيدة زينب.

وأكد داريوش أنه سيتم تسيير رحلات برية إلى سوريا قريبا، مشددا على سعي الحكومة الإيرانية لتوفير الطرق البرية الآمنة والسالكة إلى سوريا.

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وفي السياق متصل، أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، السبت الماضي، أن بلاده توصلت لاتفاقات مهمة مع سوريا.

وأوضح رشيديان أن بناء المرحلة الأولى من هذا الاتفاق السوري الإيراني سينتج عنها إيفاد 100 ألف زائر إيراني، بشكل سنوي، إلى دمشق، بهدف زيارة مقام السيدة زينب.

سوريا ايران الحكومة الإيرانية الحج تركيا مقام السيدة زينب داریوش أماني اخبار ايران

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