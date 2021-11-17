سميحة أيوب تكشف عن موقف كوميدي للفنان محمد هنيدي بفيلم تيتة رهيبة|فيديو

كنت خايفة من الكلاب

قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، أنا كنت خايفة من التعامل مع الكلاب في فيلم “تيتة رهيبة”، مؤكدة أن هناك مدربين هم من قاموا بتدريبي للتعامل معهم.

وأضافت سميحة أيوب، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة” عبر فضائية “دي إم سي"، أنه كان هناك مشهد كوميدي للغاية، وهو وجود الفنان محمد هنيدي وسط كلبين “وكان خايف يعمل أي حركة” خوفًا من الكلاب.

وتابعت سميحة أيوب، أنني أتعامل مع كافة الفئات من كبار السن والشباب، مؤكدة أنني أتعامل بتواضع مع الجميع.

يتعامل بتكبر

وأشارت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب إلى أن هناك عدداً من الجيل الحالي يتعامل بتكبر عندما يصل إلى النجومية.