أخبار التوك شو | سميحة أيوب تثير الجدل بتصريح جديد.. الأرصاد تطلق تحذيرا بسبب الطقس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

طقس غير مستقر .. أحمد موسى يحذر من نوة المكنسة على الهواء



قالت الدكتورة ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الساعات الأولى من الأربعاء ستكون الامطار متوسطة وسوف يشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار على الإسكندرية.



وأضافت إيمان شاكر، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « من المنتظر ان نشهد أجواء ممطرة على السواحل الشمالية للبلاد»، منوهة الى ان هناك تنسيق كامل مع المحافظين و إمدادهم بالمعلومات وفقا للأقمار الصناعية.

قال الإعلامي أحمد موسى، أن محافظة الإسكندرية تنتظر نوة المكنسة؛ مشيرا الى الإسكندرية تستعد على اعلى مستوى بالتنسيق الكامل مع كل جهات الدولة.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « الإسكندرية تستعد للأمطار بسيارات مجهزة لشفط المياه من الشوارع»، لافتا الى ان محافظة الإسكندرية أعلنت الطوارئ والاستعداد.

أمجد الحداد: معظم اللقاحات توفر مناعة تستمر من 9 أشهر إلى عام | فيديو

أكد الدكتور أمجد الحداد ، استشاري الحساسية والمناعة، أن معظم لقاحات كورونا توفر مناعة تستمر من 9 أشهر إلى عام ، موضحا أن المناعة المجتمعية تتطلب أن يتم تطعيم أفراد المجتمع في وقت قصير .

وأضاف الحداد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " رأي عام " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن هناك حوالي 22 مليون مواطن حصلوا على جرعتي لقاح كورونا ، و14 مليون مواطن حصلوا على جرعة واحده فقط ، متابعا :" حتى أعداد من أخذوا الجرعة الواحدة يعتبر انجازا " .

ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا.. متخصص يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأخير بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا، مقر عملهم، أمر يأتي فى مصلحة المواطن والموظف، مؤكدًا أن القرار يحمي الجميع، ويحد من انتشار الفيروس.



وأضاف رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن الحصول على لقاح كورونا يقى من تفشى المرض بنسبة بين 70 لـ 90، ولذلك الحصول على اللقاح أمر ضروري.



ولفت إلى أن البلاد الآن فى ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا.



سميحة أيوب: مش حاسة إن فيه جيل فني جديد.. فيديو

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب، إن تاريخها الفني هو مزيج من الجهد والعمل والعرق والعشق بتوليفة خلقت مسيرتها الفنية الحافلة.

وعبرت سميحة أيوب في لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" عن حبها الشديد وعشقها للمسرح والتليفزيون، قائلة: "أعشق المسرح والتليفزيون والإذاعة وكل روافد الفن.. المسرح يأتي في المرتبة الأولى في أهميته بالنسبة لي يليه التليفزيون والإذاعة، وفي المكانة الأخيرة السينما".

وحول تكريمها في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الذي شغلت منصب رئيسه الشرفي وحملت الدورة إسمها: قالت: "سعيدة به جداً كوني رئيس شرفي له والدورة الحالية كانت بإسمي".

أسواني يبكي أثناء حديثه عن لحظات دخول السيول منزله..فيديو

أجرى الإعلامي يوسف الحسيني، حوارات مع مجموعة من أهالي محافظة أسوان الذين تضررت منازلهم بسبب السيول وموجة الطقس السيء .

وقال مجدي أحد أهالي أسوان، في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج “ التاسعة ”المذاع على قناة “ الاولى الفضائية ”، :" فجأة بدأت الأمطار والسيول تسقط بكميات كبيرة مما ادى إلى تضرر المنازل بشكل كبير ".

وأضاف مجدي :" أثناء تواجدي في المنزل دخلت المياه بكميات كبيرة منعتنا من الخروج من المنزل ومسكت عيالي وكنت خايف عليهم وارتفعت المياه بشكل كبير داخل منزلي ".

إنجاز كبير.. أمجد الحداد يكشف تطورات الوضع الوبائي في مصر| شاهد

قال الدكتور أمجد الحداد ، استشاري الحساسية والمناعة ، تعليقا على اعلان وزارة الصحة تطعيم 40 مليون مواطن بلقاحات كورونا ، إن الفترة الماضية شهدت وتيرة سريعة جدا في التطعيمات ، معقبا : "انجاز كبير جدا .. لو وصلنا لـ 70% في فترة وجيزة هنوقف تحور الفيروس".

وأضاف الحداد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " رأي عام " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن هناك حوالي 22 مليون مواطن حصلوا على جرعتي لقاح كورونا ، و14 مليون مواطن حصلوا على جرعة واحده فقط ، متابعا :" حتى أعداد من أخذوا الجرعة الواحدة يعتبر انجازا " .





العليا للفيروسات: لا وفيات نتيجة الحصول على لقاح كورونا.. فيديو



قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن إصابات كورونا نوعين، الأول خفيف ويشمل من تلقى لقاح كورونا وتكون الإصابة بسيطة، والثاني يشمل من لم يتلقى لقاح كورونا، وتكون مضاعفات الإصابة شديدة.

وأضاف عادل خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي”، أن الدولة المصرية وفرت للمواطنين كل أنواع اللقاحات، حتى في محطات المترو.

الأرصاد تحذر: بدأت الأمطار الخفيفة على الإسكندرية.. واحتمالية لغزارتها غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار خفيفة اليوم، لافتة إلى أنه اعتبارًا من الساعات الأولى ليوم الأربعاء تكون من متوسطة إلى غزيرة، مؤكدة أن الحالة عادية ولا تدعو للقلق.



وتابعت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن طقس الإسكندرية خلال يومي السبت والأحد سيشهد حالة من عدم الاستقرار وسقوط أمطار غزيرة، لافتة إلى أنه جاري تحديث الخرائط الجوية، وربما تكون الحالة أشد أو أضعف.

متحدث الصحة: نسب التطعيم بلقاح كورونا في معظم الجامعات تجاوزت 95 %

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك استراتيجية لدى وزارة الصحة تعتمد على التوسع في توزيع لقاحات كورونا.

وتابع حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، هناك مراكز تطعيم في أماكن التجمعات مثل محطات المترو والقطار والمولات والمصالح الحكومية التي تشهد إقبالا شديد.



مواجهة النوات والأمطار.. محافظ الإسكندرية: الاستعانة بالقوات البحرية للمساعدة في شفط المياه

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن استعدادات المحافظة لمواجهة مياه الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في حال زيادة مياه الأمطار عن المتوقع وبشكل يفوق إمكانيات المحافظة، فإنه يتم الاستعانة بالقوات البحرية للمساعدة في شفط المياه.

أحمد موسى يشيد بتوسعة الطريق الدائري: تطوير لم يحدث منذ إنشائه



قال الإعلامي أحمد موسى، أن تطوير الطريق الدائري مهم جدا، مشيرا الى انه اذا لم يتم تطوير الدائري لحدثت أزمة كبيرة.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه عقب الانتهاء من تطوير الدائري سوف يشهد الطرق حالة من السيولة المرورية كبيرة، مشيدا بجهود الدولة بتوسعة الطرق وتشييد الكباري وتوسعة الطريق الدائري.

صندوق تحيا مصر: مساعدة أهالي أسوان بـ 49 مليون طن من المواد الغذائية



قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن قافلة تحيا مصر لدعم أهالي أسوان وصلت صباح اليوم، وتم توزيعها عن طريق العربات الصغيرة، مشيرا إلى القافلة بها 49 مليون طن من المواد الغذائية.

وأضاف محمد مختار خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « المواد الغذائية والبطاطين والمفروشات سيتم توزيعهم على القرى والنجوع المتضررين من السيول»، لافتا أنه تم توفير وحدات سكنية بديلة للأهالي المتضررين.