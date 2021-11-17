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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب المغرب يهزم غينيا بثلاثية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

صدى البلد

حقق منتخب المغرب فوزه السادس على التوالي على ضيفه منتخب غينيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله في إطار الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.


سجل ثلاثية المغرب كل من ريان ماي هدفين في الدقيقة 21 من ركلة جزاء وفي الدقيقة 29 وايوب الكعبي بالدقيقة 60.


الفوز رفع رصيد المغرب إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة محققا العلامة الكاملة، وكان قد حسم تأهله للمرحلة النهائية منذ الجولة الرابعة، فيما تجمد رصيد غينيا عند 4 نقاط في المركز الثالث.


وتأهل للمرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية كل من الجزائر عن المجموعة الأولى وتونس عن المجموعة الثانية ونيجيريا من المجموعة الثالثة والكاميرون عن المجموعة الرابعة ومالي من المجموعة الخامسة والمنتخب المصري عن المجموعة السادسة وغانا من المجموعة السابعة والسنغال عن المجموعة الثامنة والمغرب من المجموعة التاسعة وأخيرا الكونغو الديموقراطية من المجموعة العاشرة.

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