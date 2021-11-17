"حسنة" ياسمين صبري "حقيقية ولا فيك" .. الفنانة ترد على متابعيها

ليست مكياجاً

أجرت الفنانة ياسمين صبري ، لقاء مفتوحاً مع جمهورها عبر تطبيق انستجرام، من خلال فقرة أسئلة فتحتها لمُعجبيها لتجيب عنها عبر خاصية «ستوري» .

وأكدت ياسمين صبري ، أن الشامة «الحسنة» الشهيرة التي في وجهها حقيقية وليست مكياجاً أو فيك، وأشارت في إجابة أخرى أن السبيل الوحيد لفرض احترام الآخرين لها هو احترام النفس أولًا، ولفتت في إجابة أخرى، أنها تقوم بممارسة الرياضة في الجيم 4 مرات أسبوعيًا.

مسلسل ياسمين صبري الجديد

وكشفت الفنانة ياسمين صبري عن اسم مسلسلها الجديد، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويقوم بإخراجه أحمد صالح.

وأكدت ياسمين صبري أن مسلسلها القادم من المقرر أن يحمل اسم “دنيا”، حيث كان من المقرر أن يقوم بتأليفه محمد عبد المعطى قبل أن يعتذر ويقوم بالمهمة مؤلف آخر .



وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبري المقرّر عرضه في شهر رمضان 2022 إنتاج شركة سينرجى، ويجرى وضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

عودة ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية في 2022

وتعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتي" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته العمل أحمد صلاح حسنى، احمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

أحدث أعمال ياسمين صبري

وقدّمت ياسمين صبري آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها برمضان 2019 بـ مسلسل "حكايتى".

يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي أول بطولة مطلقة لها بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع أحمد السقا.