الوضع الوبائي صعب.. الأردن: لا نية لـ إغلاق البلاد

الوضع الوبائي صعب في الأردن

استبعد مسؤول في وزارة الصحة الأردنية، توجه البلاد نحو الإغلاق، واصف الوضع الوبائي لفيروس كورونا بـ"الصعب" في ظل ارتفاع عدد الإصابات.

ووفقا لوكالة "عمون" الأردنية، قال أمين عام وزارة الصحة عادل البلبيسي: "لا نسير في طريق الإغلاق، ونحن لسنا في وضع صعب بالرغم من الزيادة في عدد الحالات، فارتفاع عدد الحالات موجود في جميع دول العالم".

واستشهد البلبيسي، في حديث تلفزيوني عبر برنامج "صوت المملكة"، بتقارير لمنظمة الصحة العالمية، وقال إنها أشارت إلى ارتفاع عدد الحالات بنسبة 10 بالمائة، وارتفاع بعدد الوفيات بحوالي 5 بالمائة.

وأكد المسؤول الأردني وجود ارتفاع في عدد الحالات منذ 5 أسابيع، وقال: "وصلنا في الأسبوع الماضي إلى 15 ألف حالة والأسبوع الحالي نتوقع أن يكون عدد الإصابات أكثر من ذلك".

وبدأت وزارة الصحة الأردنية، الأحد الماضي، في إعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية للفئة المستهدفة لعمر 18 سنة فما فوق.

وشدد البلبيسي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)،السبت، على أهمية تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، إذ أن المناعة بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية تنخفض.

وأكد المسئول الأردني على فعالية الجرعة الثالثة برفع المناعة لجميع الفئات العمرية.

وبين أن وزارة الصحة الأردنية تفضل أن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوع الجرعتين الأولى والثانية، وإذا كان نوع اللقاح في الجرعتين الأولى الثانية أثر على الشخص وتسبب له في مضاعفات فيمكن تغيير نوع اللقاح في الثالثة.