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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لو جالك عريس تتجوزي.. كيف ردت سميحة أيوب على سؤال لميس الحديدي؟

سميحة أيوب
سميحة أيوب

فاجأت الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة القديرة سميحة أيوب بسؤال في حلقة مساء أمس من برنامج كلمة أخيرة المذاع على فضائية ON.

وتحدثت الفنانة سميحة أيوب في كلمة أخيرة عن دورها في مسلسل إجازة مفتوحة، واضطرار الشخصية التي تلعبها للتفكير في الزواج بعد محاولة إقناع أولادها ليتمكن شخص آخر من رعايتها. 

ووجهت لميس الحديدي سؤال للفنانة سميحة أيوب قائلة:" لو جالك عريس تتجوزي؟"، لترد الفنانة القديرة بالرفض التام قائلة:" ليه بقى.. نضحك الناس علينا؟"، واستطردت:" الست بيجي حاجة وسميحة أيوب حاجة تانية". 

مشوار سميحة أيوب 

وقالت الفنانة سميحة أيوب إنها دخلت الفن بمحض الصدفة، متابعة: هذا الموقف جعل لجنة الامتحان في المعهد تنفجر ضحكاً: مكنتش عارفة إن يوسف وهبي موجود“ .

وسردت تجربتها   في صدفة دخول مجال الفن قائلة: "كنت برفقة صديقة لي كانت تؤدي امتحانات وكنا في حصة ألعاب وكنت أرتدي زياً رياضيًا و "كوتشي" وكانت صديقتي مجهزة نفسها لأداء الامتحان في المعهد" .

وواصلت: رحت وقفت  وكانت اللجنة اللي موجودة  وجدوا واحدة واقفة من غير اسم  قالوا لي : اسمك مش موجود؟ قلتلهم لأ أنا مش مقدمة  لأني جاية مع صاحبتي؟ فقالوا لي إنتي بتحبي التمثيل؟ وكنت وقتها لابحبه ولا بفكر فيه".

واستطردت قائلة : "سألوني بتحبي تمثلي لمين؟ قلتلهم ليلى مراد ويوسف وهبي".

وكشفت أنها عندما أجابت بذلك انتاب اللجنة نوبة من الضحك الشديد  لكون القدير يوسف وهبي كان من ضمن أعضاء اللجنة قائلة: "كان قاعد وأنا مش عارفاه وكان اللجنة فيها صلاح الدين باشا والأستاذ الشجاعي وجورج أبيض  وزكي طليمات والأستاذ يوسف  وهبي"

وأوضحت أنهم عندما سألوها عن السن وكانت تبلغ 14 عاماً  لم  يستعينوا بها لصغر سنها  قائلة: “قالوا لي سنك صغير ما تنفعيش هناخدك طالبة مُستعمة ولما تكمّلي 16 سنة هتبقيى نظامية”.

وكشفت أنها أحبت الفن  من فيلم " الحذاء الأحمر" وكانت تحب الباليه قائلة: "لما أخدت مشهد وبدأت أعمله كان زكي طليمات متجاهلني ومكنش عايزني واللي كانوا عاوزني  كانوا  جورج ابيض والآخرين".

وكشفت عن موقف رفض  زكي طليمات لها قائلة: مكنش بيقول لي حاجة ولا عاوز يديني واجب ولا ملاحظات  ولما كان يجي يلاقي الطلبة مش مذكرين وأنا أعلق  يقول لي إسكتي.. وتكررت الواقعة لتاني يوم فقال لي تعالي يا فلحوسة.. خدي الملاحظات دي وذاكريها واقرأيها وعندما عدت في اليوم التالي قمت بالأداء المنضبط  وتكرر ذلك في ثاني الأيام وثالثها أثرت إعجابه وقال لي انضمي لفرقة المسرح "

سميحة أيوب كلمة أخيرة لميس الحديدي المومس الفاضلة زيجات سميحة أيوب

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