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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دواين جونسون يريد لعب دور دانيال كريج في سلسلة جيمس بوند.. اعرف الحكاية

دواين جونسون ودانيال
دواين جونسون ودانيال كريج

قال الممثل الأمريكي الشهير دواين جونسون إنه يريد أن يلعب دور شخصية جيمس بوند بدلا من دانيال كريج الذي أنهى مهمته بفيلمه الاخير No Time to Die الذي حقق أكثر من 700 مليون دولار في دور العرض العالمية. 

لعب دانيال كريج شخصية جيمس بوند في سلسلة الأفلام البوليسية الشهيرة على مدار 15 عاما، لكنه قرر التوقف والتركيز مع أدوار أخرى يضيفها إلى مشواره الفني والسينمائي والمسرحي. 

في مقابلة مع مجلة أجنبية قال دواين جونسون نجم المصارعة السابق، إنه يود السير على خطى دانيال كريج وأن يكون جيمس بوند القادم، مشيرا إلى أن جده لعب دور الشرير في الفيلم الخامس من السلسلة You Only Live Twice عام 1967.

وأكد دواين جونسون الذي يبلغ من العمر 49 عاما، على أنه لا يريد لعب دور شرير جيمس بوند بل يرغب في تولي المهام الصعبة التي يقدمها أشهر جاسوس بريطاني في تاريخ السينما.

مازال مكان دانيال كريج فارغا ولم يختار منتجو سلسلة جيمس بوند بديلا له في السلسلة التي وصلت إلى 25 فيلما مؤخرا، ومازال الرقم مؤهلا للزيادة، ومن أبرز المرشحين للمهمة هنري كافيل وتوم هاردي.

أعاد فيلم No Time To Die إلى الأذهان تفاصيل ووقائع حول سلسلة أفلام جيمس بوند، وعدد الممثلين الذين قاموا بهذا الدور على مر السنوات، وهم جورج لازنبي، بيرس بروسنان، روجر مور، تيموثي دالتون، وشون كونري. 

أفلام دواين جونسون 

ودعا الممثل الأمريكي فين ديزل زميله السابق دواين جونسون للعودة إلى المشاركة في الجزء العاشر من سلسلة Fast & Furiousفي دور العميل هوبز. 

وكتب فين ديزل رسالة إلى دواين جونسون عبر حسابه على تطبيق انستجرام، يدعوه فيها للعودة إلى المشاركة في الجزء العاشر من سلسلة Fast & Furious الذي يعد بداية النهاية لهذه الأفلام الناجحة. 

اضطر فين ديزل إلى كتابة هذه الرسالة بعدما أعلن دواين جونسون في السابق امتناعه عن المشاركة في أي أجزاء مستقبلية في هذه السلسلة بعد خلاف مع بطلها.

عبر فين ديزل عن رغبته في عودة أخيه دواين جونسون للنهاية التي ينتظرها العالم، واستعطفه بتذكيره بأنه عم أطفاله الذين اعتادوا تواجده في منزلهم وفي المناسبات والعطلات.

جيمس بوند دواين جونسون دانيال كريج أفلام جيمس بوند فين ديزل

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