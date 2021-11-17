التمويل العقارى| موعد سداد أول قسط للمتقدمين بمشروع «سكن لكل المصريين 2»

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم البدء فى الاستعلام الميداني على الطلبات المُسـجلة بإعلان سكن لكل المصريين (2)، للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة – و3 غرف وصالة) للمواطنين مُنخفضي الدخل، الحاجزين بالمشروعات التى يقل عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة، وذلك مع الاستمرار في عملية فحص وفرز مُستندات المواطنين مُنخفضي الدخل الحاجزين ضمن مشروعات إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتى يزيد عدد المتقدمين عليها على الوحدات المتاحة، وكذلك مُستندات المواطنين متوسطي الدخل الحاجزين ضمن مشروعات إعلان الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عاماً.

وتم البدء في الاستعلام الميداني عن الحاجزين بها، بلغ عددها 49 مشروعاً، تضم أكثر من 22 ألف وحدة سكنية، وتقدم للحجز بها 4650 مواطناً، حيث تم بالفعل إرسال جميع ملفات المتقدمين بها إلى شركات الاستعلام، وسيتم الانتهاء من الاستعلام الميداني عن جميع الطلبات خلال أسبوعين، على أن يتم إرسال الطلبات المقبولة إلى جهات التمويل استعداداً للدراسة الائتمانية، وتخصيص الوحدات، وإنهاء إجراءات التعاقد والتسليم.

وسيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم، ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غيـر المُنطبق عليهم الشروط.

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن هناك 35 مشروعاً من مشروعات إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، زاد عدد المتقدمين عليها عن الوحدات المتاحة، حيث بلغ عدد المواطنين المتقدمين على تلك المشروعات ما يقرب من 37 ألف مواطن مُقابل نحو 19 ألف وحدة سكنية، موزعة بالمراكز التالية: فى محافظة محافظة كفر الشيخ: مركز الحامول، ومركز سيدى سالم، ومركز قلين، وفى محافظة الوادى الجديد: مركز الفرافرة، وفى محافظة سوهاج: مركز المراغة، ومركز المنشأة، ومركز طما، ومركز طهطا، وفى محافظة المنيا: مدينة المنيا الجديدة، ومركز بنـي مزار، ومركز مطاى، وفى محافظة الشرقية: مركز أبو كبير، ومركز فاقوس، ومركز مشتول السوق، وفى محافظة أسيوط: مدينة أسيوط الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وفى محافظة الإسكندرية: مدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة بنى سويف: مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بنـى سويف، ومركز الفشن، وفى محافظة قنا: مدينة قنا الجديدة، مركز حاجر الجبل، وغرب قنا، ومركز القارة (أبو تشت)، ومركز القارة (أبو شوشة)، وفى محافظة الأقصر: مدينة طيبة الجديدة، وفى محافظة الاسماعيلية: مركز فايد، ومركز البياضة، ومركز القصاصين، وفى محافظة الغربية: مركز كفر الزيات، وفى محافظة المنوفية: مركز السادات (الخطاطبة)، وفى محافظة البحيرة: مركز بدر، مؤكدة أنه جارٍ فرز جميع طلبات المتقدمين على تلك المشروعات لمراجعة البيانات والمستندات المُسجلة على النظام والتي يتم وفقاً لها تحديد مدي انطباق الشروط من عدمه، ومن ثم تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات.

وفيما يتعلق بإعلان الوحدات السكنية تحت الإنشاء (3 غرف وصالة) والتى سيتم تسليمها خلال 36 شهراً، والخاص بمتوسطي الدخل فقط، والمطروحة بالمُدن التالية: بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، بورفؤاد، فسيتم فرز جميع طلبات المتقدمين على تلك المشروعات لمراجعة البيانات والمستندات المسـجلة على النظام، والتـي سيتم وفقاً لها تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات في حالة زيادة عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة بها، وفيما يخص المواطنين المُنطبق عليهم الشروط فسيتم تمكينهم من سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم - طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط - بدءًا من 1 يناير 2022 وذلك بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (3 سنوات).