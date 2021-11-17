صحة الشرقية توافق على إعادة منح الإجازات غير الوجوبية

وافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إعادة منح الإجازات غير الوجوبية والعمل بنظام جزء من الوقت مقابل جزء من الاجر لبعض التخصصات التابعة لمديرية الشؤون الصحية والمستشفيات والوحدات التابعة لها والتي تم ارجائها نظرا للظرف التي مرت بها البلاد من تعرضها لجائحة كورونا مما تطلب الحاجة الماسة والملحة لكل كادر طبي واداري وخدمات معاونه لتقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية لمصابي الفيروس وتنفيذا لما جاء بكتاب رئيس قطاع شئون مكتب وزيرة الصحة والسكان في هذا الشأن.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديريه الشئون الصحية في توفير كافه أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي وخاصه كبار السن منهم وأصحاب الامراض المزمنة ، لافتا إلى أن الأطباء وهيئة التمريض قاموا بتقديم أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنساني تجاه وطنهم في مواجهة جائحة كورونا وتوفير اوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه تقدم بمذكرة للعرض علي المحافظ للموافقة علي البدء بمنح الإجازات غير الوجوبية لتحسين الدخل بالخارج لجميع العاملين وعلي الاجازات غير الوجوبية لتحسين الدخل بالداخل للتخصصات التي بها وفره ( صيادلة – أطباء اسنان – علاج طبيعي – اداريين ) وعلي العمل بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر وذلك بعد أن تلقت المديرية العديد من الطلبات المقدمة للحصول علي الاجازات غير الوجوبية والعمل بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر أو الإجازات غير الوجوبية لتحسين الدخل ورفع مستوي المعيشة ومراعاه للظروف الخاصة بهم , وبعرض الموضوع علي محافظ الشرقية وافق بشرط موافقة جهة العمل التابع لها ولصالح العمل.