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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تفتيشية لمكاتب مراقبة الأغذية على منافذ البيع والتداول بمدن الدقهلية

اغذيه فاسده
اغذيه فاسده

 كلف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ادارة مراقبة الاغذية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع منافذ و أماكن تداول الاغذية في نطاق مدن الدقهلية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنه للمستهلك فيما جرى اليوم عمل حملة مشتركة بين الصحة ومجلس المدينة والتموين والطب البيطري للمرور على المنشآت الغذائية ببني عبيد بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

 

  واسفرت الحملة عن اعدام ٨٠٠ كيس سناكس و ٤٠ عبوه ماشي و ٦٠ كيس اندومي و١٠ كيلو زبده و ٥٠ كيس عصير و ٨٠ كيلو مخلل و١٠ كيلو بهارات وقد جرى تحرير  ٣ محاضر للقرار ٩٦ لنقص الاشتراطات الصحية. 

 

 ومن جانبه اكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحه العامه والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بارواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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الرقابة الإدارية حملات تفتيشية الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة ردع المخالفين

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