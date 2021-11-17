ضبط 3 أطنان سكر تمويني مدعم محملة على سيارة بالمحلة الكبرى

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أطنان سكر تموينى مدعم، محملة على سيارة نقل بعد تجميعها من بدلى التموين بالمحلة الكبرى، بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء، للتربح ماليا بدون وجه حق.



وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بإدارة المحلة، من ضبط أحد الأشخاص يقود سيارة نقل شيفروليه، ومحملة بـ 3 طن سكر تمويني مدعم، تم تجميعهم بغرض إعادة البيع في السوق السوداء، والتربح الغير مشروع من وراء ذلك، والاستيلاء علي أموال الدعم.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحفظ علي المضبوطات والسيارة، والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.