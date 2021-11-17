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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يشن حملة مرورية لمصادرة مركبات توك توك وردع مخالفين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

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تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم  الأربعاء، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بمدينة طنطا، وتم ضبط 16 مركبة مخالفة والتحفظ عليها.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

أمن الغربية يشن حملة مرورية مكبرة لضبط مركبات "التوك توك"

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


ويذكر أن هناك تشديدات مستمرة وتوجيهات من محافظ الغربية، بضرورة العمل على تحقيق الانضباط المروري وإحكام السيطرة المرورية، وضبط كافة المخالفات المتعلقة بمركبات التوك توك والدراجات النارية والبخارية، على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية وردع المخالفين.

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