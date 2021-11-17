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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرض دبي.. مصر للطيران توقع عقدين جديدين للتدريب مع شركتين هندية وسودانية

مصر للطيران - معرض
مصر للطيران - معرض دبي للطيران 2021

شهد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران توقيع عقد تدريب بين كل من أكاديمية مصر للطيران للتدريب وشركة BIRDMAN AVIATION INDIAK، وذلك على هامش مشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران فى فعاليات معرض دبي الدولى للطيران 2021 ، وذلك من منطلق حرص شركات مصر للطيران على توسعة قاعدة العملاء.

 

وقع على العقد الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب ، ومن الجانب الهندي Mridul Gujral رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية.

 

وأعرب رئيس الشركة الهندية عن سعادته بهذا العقد، مؤكدا أن هذا التعاون بين مصر للطيران وشركة BIRDMAN AVIATION INDIA هو امتداد لمصر للطيران بالهند حيث سيساعد علي زيادة حجم الأعمال من خلال التوسع في تدريب طياري الطرازات المختلفة ولن يكون قاصرا علي طراز بعينه وأثني علي الخدمات المقدمة بالأكاديمية من حسن الإستقبال والمستوي المتميز للخدمات التدريبية المتنوعة.

 

كما يهدف العقد إلى الانتشار وتقديم خدمات الأكاديمية للمتدربين الأفراد والشركات من  السوق الهندي من خلال تدريب الطيارين على أجهزة الطيران التمثيلي لطرازات البوينج B737-800 والبوينج B777 والايرباص A320.

 

وفي إطار التوسع في السوق الإفريقي، وقعت أكاديمية مصر للطيران للتدريب أيضا في معرض دبي للطيران، عقد مع شركة تاركو السودانية للطيران.

 

وقع على العقد الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب والمهندس عزالدين احمد حسن  مدير عام الصيانة بشركة تاركو السودانية.

 

وصرح المهندس "عزالدين " بأن اختيار شركة تاركو للتعاقد مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب جاء لما تتمتع به من خبرة طويلة في هذا المجال بالإضافة إلي الروابط التاريخية بين البلدين في مجال الطيران المدني.

 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تدريب أطقم الطيارين على طراز البوينج B737-800، وكذلك تدريب أطقم الضيافة الجوية والمهندسين.

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مصر للطيران أكاديمية مصرللطيران للتدريب معرض دبي الدولى للطيران

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