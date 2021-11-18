أقوى دعاء لتصبير أهل الميت.. مجرب تعرف عليه

أقوى دعاء لتصبير أهل الميت .. إن من أصعب ما قد يمر على الإنسان هو موت شخص قريب منه ويصعب عليه فراقه ، وفي هذه اللحظات يحتاج أهل الميت ل أقوى دعاء لتصبير أهل الميت ، وذلك حتى يربط الله على قلوبهم ويرزقهم الصبر والسلوان في مصابهم ، فلا شىء يحتاجه أهل الميت في هذه الفترة أكثرمن أقوى دعاء لتصبير أهل الميت ، لذلك على كل مسلم أن يعرف أقوى دعاء لتصبير أهل الميت حتى يدعوا به لأهل المتوفي :

أقوى دعاء لتصبير أهل الميت

(عظم الله أجركم وجبر مصابكم وغفر لميتكم، اللهم ارحمه ووسع نزله، وأكرم مدخله، واجمعنا به في مستقر رحمته اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله).

(الله يرحم ميتكم، ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون الدعاء عليكم بالدعاء، فهو أفضل مواساة أعانكم الله على مصابكم).

(اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه ولا تُضِلَّنا بعدَه) (لِلَّهِ ما أخَذَ وله ما أعْطَى، وكُلُّ شيءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ ولْتَحْتَسِبْ).

(اللهم (أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِن عَذَابِ القَبْرِ، أَوْ مِن عَذَابِ النَّارِ)،برحمتك يا أرحم الراحمين).

تعزية ودعاء للميت

عظم الله اجرك وأحسن الله عزاك الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه والله يجبر مصابكم ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.

احسن الله عزاك ورزقك الصبر والسلوان يا عزيزي. الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روض من رياض الجنه ويسكنه مساكن الأبرار إنه هو السميع المجيب احسن الله عزاك وعظم الله أجرك واخر التعازي وأصدق المواساة لك ولأسرتك الكريمة يا عزيزي.

احسن الله عزاك يا عزيزي ربي يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. إنالله وأنا إليه راجعون أحسن الله عزاك وعظم الله اجرك يا غالي في وفاة “اسم الفقيد” الله يغفر له ويرحمه رحمة واسعة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويلهمكم الصبر والسلوان نسال الله له ولنا الثبات. اللهم ارحم عزيزي وتغمده بواسع رحمتك تحت الأرض واسترها يوم العرض اللهم املأ قبره بالرضا والنور وانا لله وانا اليه راجعون.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له، وتجاوز عن سيئاته وأجزه خير ما عمل. قد أصابني من الحزن ما أصابكم فلا تيأسوا والله يسمع دعائكم.

عظم الله أجركم وأحسن عزائكم وغفر لميتكم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

يا من يعز علينا أن نفارقهم وجدنا كل شيء بعدكم عدم. اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأنّ المرء غير مخلد. أحسن الله عزاءكم في مصابكم، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. أعظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وغفر لميتكم. الصبر مر ولكن فية شفاء.

عظم الله اجرهم وجبر مصابهم وغفر لميتهم، اللهم ارحمة ووسع نزله وأكرم مدخله، واجمعنا به في مستقر رحمتك، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه لا حول ولا قوة إلّا بالله.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون، أسأل الله أن يرحمه وأن يبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

أدعية للميت

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

لك أن تقول اللهم كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه. آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

بالإضافة إلى اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب، وغلقت القبور والأبواب، وانفض الأهل والأحباب. اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم، وانقطع النسيم، وقيل ما غرك بربك الكريم. وكذلك اللهم ارحمنا إذا أقمنا للسؤال، وخاننا المقال. ولم ينفع جاه ولا مال ولا عيال، وليس إلا فضل الكبير المتعال.

اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية، لرسولك بالشهادة، فأغفر له إنك انت الغفار. لك أن تقول اللهم أنزل على أهله الصبر والسلوان، وارضهم بقضائك. اللهم ثبتهم على القول الثابت في الحياة الدنيا، وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد.

وأيضًا اللهم إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا، اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم. اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم حرم وجوههم على النار برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله.

اللهم إني أسألك في هذه الساعة، إن كان المتوفي في سرور، فزد في سروره ومن نعيمك عليه. وإن كان في عذاب، فنجه من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا أرحم الراحمين.

عليك أن تقول اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب، يا مجيب دعوة ألداع إذا دعاه، يا حنان، يا منان. يا أرحم الراحمين، يا بديع السموات والأرض، يا أحد يا صمد، اعطي المتوفي من فضلك وخيرك. وارحمه واغفر له يا رب العالمين.

دعاء للميت

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وارْحمْهُ ، وعافِهِ ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَهُ ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه ، وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِهِ ، وأدْخِلْه الجنَّةَ ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار. اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا ، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا ، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا . اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ ، وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.



مدة التعزية

لا يشرع للإنسان أن يعزي أحدًا بعد ثلاثة أيام إلا إذا كان لم يعلم إلا بعد ثلاثة أيام لأنه لا يطلب فى الإسلام استمرار الحزن أو التجديد بالحزن.حكم تعزية غير المسلمالله تعالي يقول في كتابه العزيز "وقولوا للناس حسنى" ، وديننا حث المسلم على البر والإقساط مع غير المسلمين، وتعزية غير المسلم فيها مواساة وإظهار المشاركة بالحزن، وهذا الأمر من قبل الإنسانية وتزداد عندما يكون غير المسلم صاحب دين سماوي.

هل يشعر الميت بزيارة أهله؟

أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الميت يشعر بزيارة أهله له وهو في قبره، حيث قال الرسول –صلى الله عليه وسلم- أن الميت عندما يزوره أحد من أهله فهو يشعر به وبزيارته له.

وأضاف«عبدالسميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: أن هناك أحاديث كثيرة تؤكد أن المتوفي يفرح بزيارة أهله، والمحيطين به يهنئونه على الزيارة والثواب.

كلمات تعزية بوفاة شخص عزيز

عظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبقلوب مليئة بالحزن والمواساة أتقدم باسمي و باسم عائلتي بأحر التعازي والمواساة.إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وصبر أهله وأحبابه.

عبارات تعزية بوفاةكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام غفر الله له ورحمه وتجاوز عنه وتقبله في الصالحين.

تقبلوا عزاءنا وخالص أسفنا على ما فوجعنا به من نبأ، صبركم الله والبقاء لله.عظم الله أجره وأصلح عمله وغفر له وتقبل منه.

