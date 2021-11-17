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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"وحشاني".. محمد حسن يستعد لطرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد

محمد حسن
محمد حسن

يستعد الفنان والمطرب الشعبي محمد حسن، لطرح أحدث أغنياته "وحشاني"، وهي ثاني أغنيات ألبومه الجديد "مبتهزش"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والمنصات والمتاجر الالكترونية “أنغامي وسبوتفاي”، وعدد من القنوات التليفزيونية وفضائيات المزيكا.

أغنية “وحشاني”، من كلمات الشاعر الغنائي أمير مجاهد، وألحان أحمد سمير، وتوزيع موسيقي رامي اشرف، ومن انتاج شركه unimusic، ومن المقرر طرحها آخر ديسمبر المقبل.

كما اقترب "صوت الجبل" من إنهاء أجدد ألبوماته لطرحه قريبًا، والذي يضم ١١ أغنية جديدة، ومن المقرر طرحه فى أعياد الكريسماس المقبلة.

ويعد هذا الألبوم هو بداية قوية لعودة محمد حسن للساحة الغنائية، وذلك بعد ان تصدر مبيعات الأغاني فى بعض المنصات الالكترونية الخاصة بالغناء، من خلال أغنيته الشهيرة "قانوني"، وشاركته فيها الفنانة نرمين ماهر، وحققت نجاحاً باهراً وقتها.

ويعكف "حسن" حالياً على العمل في المرحلة النهائية لاختيار عدد من الأغاني لطرحها على طريقة السينجل، يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، على ان تطرح خلال فتره أعياد رأس السنة الميلادية.

المطرب الشعبي محمد حسن محمد حسن وحشاني أخبار محمد حسن أعمال محمد حسن

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