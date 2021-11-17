"وحشاني".. محمد حسن يستعد لطرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد

يستعد الفنان والمطرب الشعبي محمد حسن، لطرح أحدث أغنياته "وحشاني"، وهي ثاني أغنيات ألبومه الجديد "مبتهزش"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والمنصات والمتاجر الالكترونية “أنغامي وسبوتفاي”، وعدد من القنوات التليفزيونية وفضائيات المزيكا.

أغنية “وحشاني”، من كلمات الشاعر الغنائي أمير مجاهد، وألحان أحمد سمير، وتوزيع موسيقي رامي اشرف، ومن انتاج شركه unimusic، ومن المقرر طرحها آخر ديسمبر المقبل.

كما اقترب "صوت الجبل" من إنهاء أجدد ألبوماته لطرحه قريبًا، والذي يضم ١١ أغنية جديدة، ومن المقرر طرحه فى أعياد الكريسماس المقبلة.

ويعد هذا الألبوم هو بداية قوية لعودة محمد حسن للساحة الغنائية، وذلك بعد ان تصدر مبيعات الأغاني فى بعض المنصات الالكترونية الخاصة بالغناء، من خلال أغنيته الشهيرة "قانوني"، وشاركته فيها الفنانة نرمين ماهر، وحققت نجاحاً باهراً وقتها.

ويعكف "حسن" حالياً على العمل في المرحلة النهائية لاختيار عدد من الأغاني لطرحها على طريقة السينجل، يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، على ان تطرح خلال فتره أعياد رأس السنة الميلادية.