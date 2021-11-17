بقرار غريب.. هل يكون حسام البدري سببًا في غياب مصر عن كأس العالم ؟

بالرغم من انتهاء العلاقة بين الكابتن حسام البدري ومنتخب مصر، غير أن المدير الفني السابق للمنتخب لازالت توجه إليه انتقادات بسبب الفترة التدريبية التي خاضها مع منتخب مصر والتي لم يخسر فيها أي مباريات ودية أو رسمية.

ولعب حسام البدري مع منتخب مصر مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر، الأولى مع أنجولا وفاز بنتيجة 1 / 0، والثانية مع الجابون وتعادل بنتيجة 1 / 1 قبل أن تتم إقالته من تدريب المنتخب الوطني.

قرار غريب من البدري

واعتبر المحللون في الوسط الرياضي، قرارًا اتخذه الكابتن حسام البدري بالأغرب خلال مسيرته مع المنتخب، خاصة مع انتهاء التصفيات وعبور مصر إلى الدور الحاسم.

وكان الكابتن حسام البدري قرر قبيل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي كان الأهلي طرفًا فيها مع كايزر تشيفز، عدم خوض لقاءات ودية في التوقف الدولي.

وعلل الجهاز الفني للمنتخب عدم خوض مباريات ودية في هذا التوقيت بسبب تلاحم المباريات وضغط الموسم الكروي في مصر وحتى لا يتسبب في إجهاد اللاعبين.

كيف وضع البدري منتخب مصر في أزمة ؟

وعلى أثر هذا الامتناع عن خوض أي مباريات في التوقف الدولي حينها، اتسع الفارق في نقاط التصنيف بين مصر التي ابتعدت عن نيجيريا وتونس.

وكانت مصر لديها فرصة سانحة لخوض مباراتين حيث يضمن الفوز بهما ارتفاع التصنيف داخل القارة والهروب من المركز السادس.

وفي هذه الحالة كان منتخب مصر سيتجنب لقاء كل من السنغال وتونس والمغرب والجزائر، بينما ستكون الخيارات المتاحة أمامه أسهل وهي نيجيريا ومالي والكاميرون وغانا والكونغو.

ميدو: البدري السبب

لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، تحدث عن تلك الفترة متهمًا البدري بضياع فرصة التصنيف الأول على منتخب مصر.

وقال ميدو إن عدم خوض مباريات ودية دولية في معسكرين مختلفين هو ما أدى لابتعاد منتخب مصر عن التصنيف الأول.

وتابع: "حسام البدري السبب الرئيسي في تراجع تصنيف منتخب مصر، رفض خوض مباريات ودية وألغى معسكرين للمنتخب، والمنتخب دفع ثمن قرار البدري بإلغاء المعسكر، الذي جاء لإراحة لاعبي الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا".