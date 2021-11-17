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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن سباق التسلح مع الصين

أمريكا والصين
أمريكا والصين

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن واشنطن لا تجري محادثات رسمية مع الصين للحد من التسلح، موضحا أن البلدين يهدفان لإجراء نقاشات في هذا الشأن.

 

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، كان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، قد أعلن أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ اتفقا هذا الأسبوع على "التطلع إلى المضي قدما في المناقشات بشأن الاستقرار الاستراتيجي".

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وعقب تصريحات جيك سوليفان، أصدر مجلس الأمن القومي بيانا يحذر من "المبالغة" في أهمية هذه المحادثات.

 

وأكد مستشار الأمن القومي أن المحادثات لم تكن على نفس مستوى المفاوضات التي شاركت فيها الولايات المتحدة وروسيا لعقود.

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