جمارك مطار القاهرة تضبط مشغولات ذهبية وخواتم ألماظ مهربة مع راكب.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة رضا أبو العزم مدير الإدارة، من ضبط كمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم رقم ٧٠٦ القادمة من ميلانو اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أجنبى من أصل مصرى قادم من إيطاليا يحمل شنطة.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوما جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تكليف لجنة من محمد يوسف هيثم محمد مأمور الجمارك بإشراف إبراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا وبتفتيش حقائبه تبين وجود منظار و 5 عدسات أحجام مختلفة تستخدم فى فحص المعادن و14 كارت شهادة ضمان خاصة بالسوليتير وخواتم الألماظ وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود مجموعة من كروت الفيز داخل محفظة النقود بفحصها تبين أن بداخلها لفافات من الورق بها فصوص أحجار كريمة أحجام وأشكال مختلفةً وداخل جيوبه 5 غوايش و3 خواتم من الذهب المرصع بفصوص الألماظ بوزن ١٣٧ جراما .

قرر رضا أبو العزم مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 190 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

وقام بالجرد والتحريز هيثم أحمد وروضة طارق بإشراف عمرو عبد المنعم مدير الحركة.

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