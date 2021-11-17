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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون وقوع إصابات.. إخماد حريق شب في شقة سكنية بكفر الزيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من السيطرة علي نيران حريق  شقة سكنية  بقرية كفور بلشاى بمدينة كفر الزيات علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

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كما  تبين من المعاينة أن النيران أتت على جميع محتويات الشقة دون وجود خسائر في الأرواح بسبب انفجار أنبوبة غاز .

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بنطاق قرية كفور بلشاى بمدينة كفر الزيات تم الانتقال على الفور وإخماد النيران.

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كشفت التحريات الأولية بان انفجار انبوبة  وراء اندلاع الحريق .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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