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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب بالشيوخ: مشروع مستقبل مصر يسهم في زيادة الصادرات الزراعية

المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية

أشاد عبده أبوعايشة عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بجهود الرئاسة التي تجلت في توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي  بشأن التوسيع  في نشاط مشروع "مستقبل مصر" والاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية والمياه.

 

وقال “أبو عايشه” فى تصريح خاص، إن ما يتم في مجال الزراعة المصرية من إنجازات متواصلة، يدفع بالقطاع الزراعي إلى مجالات متطورة ويزيد الحاصلات الزراعية والإنتاج الزراعي بشكل عام في البلاد، مؤكدًا أن مستقبل مصر الزراعي، مشروع واعد، ومع توفير كافة الإمكانيات له ومصادر الري، وزراعة المحاصيل الزراعية المناسبة للتربة، سيكون قادرًا على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية من ناحية، وزيادة الصادرات الزراعية من ناحية أخرى.

وأضاف النائب، أنه لعقود طويلة وقبل تولي الرئيس السيسي الحكم، كانت الزراعة كما مهملا، ولم تطالها أبدا أي خطط للتنمية والاستثمار عكس ما فعله الرئيس السيسي من إعطائها أهمية قصوى والاهتمام بزيادة المساحة الزراعية.

 

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، ضمن نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" لاستصلاح إجمالي مساحة 2,2 مليون فدان.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر" بكافة مكوناته، خاصةً ما يتعلق بمسارات وصول المقنن المائي من مياه الري، إلى جانب محطة تحلية المياه الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى منظومة الميكنة الزراعية والتصنيع الزراعي، فضلاً عن خطط التطوير المستقبلية للمشروع والذي يتم بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.

 

ووجه الرئيس بتوسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر" بحيث يتم تنفيذه في إطار شامل ومتكامل الأركان، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتوفرة، خاصةً الأراضي الزراعية والمياه، بحيث يكون المشروع بمثابة قاطرة للتطور الزراعي في الدولة، من خلال تبني مفهوم الكيانات الزراعية العملاقة التي تتمتع بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيا العالمية في الري والزراعة.

كما وجه الرئيس بتركيز مشروع "مستقبل مصر" على زراعة السلع الاستراتيجية اللازمة لتقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن الاستفادة من المشروع بإدراج مختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بالنشاط الزراعي، لتحقيق قيمة مضافة لانتاجية المشروع، وكذلك إنشاء مجمع تصنيع زراعي متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من متطلبات الإنتاج، إلى جانب منظومة المعامل والصوامع والمبردات المطلوبة لعمل هذا المشروع العملاق.

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