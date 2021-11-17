الإندبندنت : مصر الخامسة عالميًا في معدل القراءة .. فيديو

قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن مباردة حياة كريمة لا تعمل على تطوير المباني والإنشاءات فقط، بل تهدف إلى تطوير الحياة بشكل عام، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لترشيد ما يدخل لأبنائنا من أفكار، ولذلك جاءت فكرة إنشاء منفذ "كتابك" في القرى والنجوع.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن منفذ “كتابك” سيدار من قبل أبناء القرى في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة، لافتَا إلى أن هذا المنفذ سيكون نقطة إشعاع وعي للقرى في مبادرة حياة كريمة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى أن جريدة الإندبندنت أعدت تقريرًا عن معدل القراءة في العالم، لافتاً إلى أن مصر في المرتبة الخامسة بمعدل القراءة على مستوى العالم وفقًا لهذا التقرير.