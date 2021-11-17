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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

3 مصريين يتصدرون القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

أحمد خير الدين
أحمد خير الدين

تصدر كل من الشاعر محمد إسماعيل، والكاتب أحمد خير الدين، والكاتبة  نورا حسن أحمد، القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب. 

 

وأعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، عن القائمتين الطويلتين في فرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة، وذلك للدورة السادسة عشرة لعام 2021/2022.

 

وحقق فرع المؤلف الشاب أعلى عدد من المشاركات في الجائزة بلغ 881 مشاركة، وبحجم نمو لافت بلغ 37%؛ مقارنة بعدد المشاركات التي استقبلتها نسخة العام الماضي من الجائزة، والتي بلغت حينها 646 مشاركة. فيما بلغ عدد مشاركات فرع أدب الطفل والناشئة 236 مشاركة، وجاءت المشاركات من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤكد الانتشار الواسع الذي حققته الجائزة، ونجاحها في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المبدعين بشتى المجالات الأدبية على مستوى المنطقة العربية والعالم.

 

وضمت القائمة الطويلة لفرع المؤلف الشاب 14 عنواناً من 8 دول عربية، وهي: تونس، والعراق، ومصر، والكويت، والمغرب، والسعودية، والأردن ولبنان. وتضمنت العناوين التالية: «الفلسفة الإغريقيّة.. من السفسطائيّين إلى السقراطيّين»، للدكتور مهدي بن الحاج مبروك من تونس، والصادرة عن الدار التونسية للكتاب عام 2021.

 

«ستهجرك البلاد» للشاعر حسام لطيف البَطَّاط من العراق، والصادر عن دار سطور للنشر والتوزيع عام 2021.

 

«اسأل الرمل عن ظله» للشاعر محمد إسماعيل من مصر، والصادر عن دار الأدهم للنشر والتوزيع عام 2020.

 

«زير المواويل»، للشاعر ياس السعيدي من العراق، والصادر عن منشورات تأويل للنشر والترجمة عام 2021.

 

«نساء في غرفة فرجينيا وولف – الخطاب النقدي حضور يقاوم الغياب»، للدكتورة سعاد العنزي من الكويت، والصادرة عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع عام 2021.

 

«اللاهوت والثقافة بين الذات العربية والآخر الأنجلو أمريكي» لأسامة الصغير من المغرب، والصادرة عن منشورات دار الأمان عام 2021.

 

«البداوة في الشّعر العربي القديم» للدكتور محمد المزطوري من تونس، والصادرة عن كل من كلّية الآداب والفنون والإنسانيات- جامعة منّوبة ومؤسّسة GLD عام 2021.

 

«الحكاية الشعبية السعودية المكتوبة بالفصحى: دراسة في المتعاليات النصية» لمنال بنت سالم القثامي من العربية، والصادرة عن مؤسسة الانتشار العربي عام 2021.

 

«القرطبي يستيقظ في الإسكندرية» لعمر زكريا من الأردن، والصادر عن منشورات ضفاف والاختلاف ومجاز عام 2021.

 

«على بلد المحبوب رحلة زمزم الأخيرة» لـ أحمد خير الدين من مصر، والصادر عن دار الشروق عام 2021.

 

«العرض ما قبل الأول» لنزار كربوط من المغرب، والصادر عن المركز الثقافي العربي عام 2020.

 

«الجنة أجمل من بعيد» لكاتيا الطويل من لبنان، والصادرة عن دار هاشيت أنطوان / نوفل عام 2021.

 

«التسامح في التراث الشعبي المصري» لـ نورا حسن أحمد من مصر، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2019.

 

«الكائن البلاغي اللغة والعقل والاستطاعة في كتاب (البيان والتبيين)» لمصطفى رجوان من المغرب، الصادرة عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2021.

 

وشملت القائمة الطويلة لفرع أدب الطفل والناشئة 10 عناوين من 6 دول عربية، وهي: المغرب، والسعودية، وتونس، وسلطنة عمان، والإمارات وسوريا. وتضمنت العناوين التالية:

 

«ملكة الأرض وبنت السماء» للسعودية أروى خميّس، والصادر عن دار أروى العربية للنشر عام 2020.

 

«اسمي كُل أسماء الشجر» للإماراتية ناديا الكلباني، الصادر عن دار قهوة للنشر عام 2021.

 

«ضياء وتاج النور» للتونسية نجوى الدرعاوى، والصادر عن دار نبض القلم للنشر والتوزيع عام 2021.

 

«سموثي المغامر» للعمانية بدرية البدري، الصادر عن مكتبة كنوز المعرفة عام 2021.

 

«اختلفت فتميزت» للسعودية آلاء سعد الناجم، والصادر عن أكاديميا إنترناشيونال عام 2020.

 

«لغز الكرة الزجاجية» للسورية ماريا دعدوش، والصادر عن دار الساقي عام 2021.

 

«خيوط الصوف الملونة» للإماراتية نادية النجار، والصادر عن دار لؤلؤ للنشر والتوزيع عام 2021.

 

«شمس تضحك» للسورية بيان الصفدي، والصادر عن دار البنان عام 2020.

 

«موعدي مع النور» للمغربية رجاء ملاح، الصادر عن دار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع عام 2021.

 

«الله ما أحلاه» للدكتور ياسين حزكر من المغرب، الصادر عن دار الحكماء للنشر عام 2021. وستعلن جائزة الشيخ زايد للكتاب تباعاً خلال الفترة المقبلة عن القوائم الطويلة لترشيحات الجائزة في الفروع الأخرى.

جائزة الشيخ زايد المؤلف الشاب دب الطفل والناشئة محمد اسماعيل أحمد خير الدين نورا حسن أحمد التراث الشعبي المصري

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