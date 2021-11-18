مصرع طفلة يمنية مختنقة بمخدر الأسنان في العجوزة

لقت طفلة يمنية تبلغ من العمر 6 سنوات مصرعها مختنقة، بعدما ابتلعت كمية من مخدر الأسنان عن طريق الخطأ، أثناء لهوها داخل منزل أسرتها بالعجوزة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنها فارقت الحياة.

محضر بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وبيّنت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن قسم شرطة العجوزة تلقى إخطارًا من المستشفى بوصول الطفلة متوفاة، وبها «زرقان» بالوجه.

وأكدت التحريات التي باشرها المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث العجوزة، أن الطفلة المتوفاة كانت في منزل أسرتها، وأثناء لهوها ابتلعت «بنج أسنان»، عن طريق الخطأ، ما تسبب في اختناقها ووفاتها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.